Mỹ đề xuất khoản vay 5 tỷ USD hỗ trợ mở rộng năng lượng hạt nhân

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đề xuất cung cấp khoản vay trị giá lên tới 5 tỷ USD cho tập đoàn năng lượng Constellation Energy nhằm nâng cấp và hiện đại hóa các lò phản ứng hạt nhân tại các bang Illinois, Maryland và Pennsylvania, trong nỗ lực mở rộng nguồn cung điện phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và ngành công nghiệp Mỹ.

Theo thông báo của Bộ Năng lượng Mỹ ngày 27/10, khoản cam kết cho vay có điều kiện này sẽ hỗ trợ các dự án nâng cấp nhà máy điện hạt nhân hiện có, dự kiến bổ sung gần 1,1 gigawatt (GW) công suất phát điện, góp phần củng cố độ tin cậy của lưới điện và kiểm soát chi phí năng lượng.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright dự kiến công bố chính thức chương trình hỗ trợ tài chính tại một nhà máy điện hạt nhân ở bang Illinois, nơi Constellation đang triển khai kế hoạch cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu của tập đoàn công nghệ Google, thuộc Alphabet.

Trong tuyên bố trước sự kiện, ông Wright nhấn mạnh Bộ Năng lượng đang đẩy nhanh chương trình phục hưng ngành điện hạt nhân theo định hướng của Tổng thống Trump, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng của các cơ sở hạt nhân hiện có.

Theo ông Wright, việc nâng cấp công suất không chỉ giúp mở rộng nguồn cung điện mà còn tăng cường độ ổn định của lưới điện, bảo đảm chi phí hợp lý cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ Mỹ đang đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng hạt nhân nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng lớn của các trung tâm dữ liệu phục vụ AI.

Tuy nhiên, việc cấp phép và xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới thường kéo dài từ 10 năm trở lên, khiến việc nâng cấp các nhà máy hiện hữu trở thành giải pháp nhanh chóng và tiết kiệm chi phí hơn.

Theo các chuyên gia, việc hiện đại hóa tuabin và các thiết bị phát điện tại những cơ sở đang hoạt động có thể giúp tăng sản lượng điện mà không cần xây dựng hoàn toàn nhà máy mới, đồng thời duy trì nguồn điện ổn định với lượng phát thải carbon thấp.

Khoản vay dự kiến được triển khai thông qua Văn phòng Tài chính vì Vị thế Năng lượng (Office of Energy Dominance Financing) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ. Đây là một phần trong chiến lược của chính quyền Trump nhằm mở rộng công suất điện hạt nhân, đáp ứng nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu và hỗ trợ hoạt động sản xuất trong nước.

Theo Bộ Năng lượng, chương trình này tiếp nối sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đặt mục tiêu bổ sung 5GW công suất thông qua nâng cấp các nhà máy hạt nhân hiện có. Đến nay, các dự án đã được công bố tương đương khoảng 96% mục tiêu này.

Constellation dự kiến triển khai nâng cấp tại 6 nhà máy điện hạt nhân ở Illinois, gồm Braidwood, Byron, Clinton, Dresden, LaSalle và Quad Cities, cùng các nhà máy Calvert Cliffs ở Maryland và Limerick ở Pennsylvania. Khoản vay cũng có thể được mở rộng để hỗ trợ các dự án nâng công suất khác trong tương lai.

Trước đó, Constellation công bố kế hoạch đầu tư 4,3 tỷ USD để nâng cấp 11 lò phản ứng hạt nhân, qua đó bổ sung khoảng 890 megawatt (MW) công suất phát điện. Công ty cũng ký thỏa thuận cung cấp điện dài hạn 20 năm cho Google nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành các trung tâm dữ liệu.

Thông tin về kế hoạch hỗ trợ tài chính đã thúc đẩy cổ phiếu Constellation tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 27/10. Có thời điểm, giá cổ phiếu tăng tới 5,3%. Đến 11 giờ 39 phút sáng theo giờ New York, cổ phiếu giao dịch ở mức 259,63 USD, tăng 2,8%.

Các chuyên gia nhận định việc chính quyền Trump đẩy mạnh hỗ trợ nâng cấp các nhà máy điện hạt nhân hiện có cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của nguồn năng lượng này trong chiến lược bảo đảm an ninh điện năng của Mỹ, đặc biệt khi sự phát triển nhanh chóng của AI và các trung tâm dữ liệu đang tạo thêm sức ép đối với hệ thống điện quốc gia./.

Mỹ rót 4,2 tỷ USD giúp nhà sản xuất điện Vistra tăng công suất điện hạt nhân Tổng thống Donald Trump đặt mục tiêu tăng gấp 4 lần công suất điện hạt nhân nước này vào năm 2050; Bộ Năng lượng Mỹ cũng dự kiến dành phần lớn vốn vay hỗ trợ các nhà máy và dự án điện hạt nhân.