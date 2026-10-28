Lượng khách từ Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ đến Campuchia giảm mạnh

Theo báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia công bố ngày 27/10, nước này đón 2,46 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng năm 2026, giảm 43,7% so với mức 4,37 triệu lượt cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ tiếp tục là những thị trường khách quốc tế chủ lực của Campuchia. Tuy nhiên, lượng khách Việt Nam giảm 28%, xuống còn 651.486 lượt; khách Trung Quốc giảm 27,6%, còn 643.314 lượt; khách Mỹ giảm 5,6%, xuống 140.276 lượt.



Trong khi đó, lượng khách người Campuchia đi du lịch nước ngoài trong 9 tháng năm 2026 đạt 819.173 lượt, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong ASEAN, Việt Nam, Malaysia và Singapore là những điểm đến được người Campuchia ưa chuộng.

Ngoài khu vực, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước châu Âu cũng là những lựa chọn phổ biến. Xu hướng này tiếp tục đà giảm trong những năm gần đây, khi số lượt người Campuchia đi du lịch nước ngoài giảm từ 1,36 triệu lượt năm 2024 xuống còn 1,08 triệu lượt năm 2025.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak cho rằng sự sụt giảm này xuất phát từ những khó khăn khu vực và toàn cầu, trong đó có thông tin tiêu cực liên quan đến các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan và xung đột tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu tăng cao, ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch toàn cầu.

Du lịch là một trong những trụ cột của nền kinh tế Campuchia, bên cạnh nông nghiệp, xây dựng, bất động sản và xuất khẩu hàng công nghiệp chế tạo. Năm 2025, nước này đón 5,57 triệu lượt khách quốc tế, thu khoảng 3,87 tỷ USD./.

Việt Nam, Lào và Campuchia thiết lập cơ chế hợp tác phát triển du lịch Sở hữu di sản văn hóa, thiên nhiên đặc sắc và hệ thống giao thông ngày càng thuận tiện, Việt Nam, Lào, Campuchia có cơ sở xây dựng một điểm đến chung, mang bản sắc riêng, có sức hấp dẫn.