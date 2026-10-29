Thêm cơ hội kết nối du lịch Việt Nam-Nga từ những chính sách mới

Thủ đô nước Nga đang nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên của du khách Việt Nam. Năm 2025, Moscow đón hơn 42.000 lượt khách Việt Nam, tăng 17% so với năm trước. Trong nửa đầu năm 2026, thành phố ghi nhận 21.000 lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ.

Một thay đổi đáng chú ý là chương trình thí điểm miễn thị thực thời hạn một năm vừa được Nga triển khai, cho phép công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông nhập cảnh với thời gian lưu trú lên đến 30 ngày. Cùng với mạng lưới khoảng 32 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa Moscow và Việt Nam, chính sách này tạo thêm thuận lợi cho các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng và giao lưu giữa hai nước.

Trong khi đó, Việt Nam đang miễn thị thực cho công dân Nga lưu trú tối đa 45 ngày theo Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ, áp dụng đến hết ngày 14/3/2028. Những chính sách từ hai phía góp phần mở rộng cơ hội đi lại, thúc đẩy trao đổi khách và giao lưu văn hóa.

Đại diện Sun Smile Travel Vietnam - đơn vị lữ hành chuyên tổ chức các tour du lịch đến Nga, bà Dương Thanh Hằng, đánh giá: “Mạng lưới đường bay thẳng cùng chính sách thị thực đơn giản hóa mang lại sự tiện lợi rất lớn cho việc lập kế hoạch du lịch. Ngoài các đoàn khách ghép đi theo tour truyền thống được lên kế hoạch trước từ 6 tháng đến 1 năm, chính sách này giúp các nhóm khách lẻ và giới trẻ dễ dàng thực hiện các chuyến đi tự túc. Họ có thể chủ động săn vé máy bay giá rẻ, tự đặt phòng khách sạn qua các ứng dụng/nền tảng trực tuyến và tự do trải nghiệm dịch vụ. Dự báo trong mùa Hè tới, lượng du khách Việt Nam sang Moscow sẽ tăng trưởng rất mạnh.”

Trong Tuyên bố chung nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga hồi tháng 9/2026 vừa qua, lãnh đạo hai nước thống nhất thúc đẩy các chuyến bay thường lệ, thuê chuyến và đơn giản hóa thủ tục đi lại. Hai bên cũng hướng tới miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

Những "địa chỉ đỏ" không thể bỏ qua khi đến Moscow. (Nguồn ảnh: Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow)

Những định hướng này mang đến nhiều hơn cơ hội cho doanh nghiệp lữ hành, hàng không và lưu trú, đồng thời tạo điều kiện để người dân hai nước tìm hiểu văn hóa, lịch sử và đời sống của nhau.

Bên cạnh chính sách đi lại, Moscow đang phát triển hạ tầng du lịch kết hợp nền tảng số và trải nghiệm thực tế. Phiên bản tiếng Việt của nền tảng Discover Moscow được ra mắt, cung cấp thông tin điểm tham quan, lịch trình gợi ý, trải nghiệm theo mùa và lời khuyên hữu ích cho du khách.

Đây là kênh thông tin dành cho cả đối tác lữ hành và khách tự túc, giúp người Việt tìm hiểu các điểm đến, lộ trình và dịch vụ trước chuyến đi.

Đại diện TransViet Travel, bà Hồng Hòa, chia sẻ sau chuyến khảo sát thực tế Moscow gần đây: “Moscow có tiềm năng lớn để phát triển thị trường khách Việt Nam trong thời gian tới. Moscow có nền tảng du lịch khá phát triển, với cơ sở lưu trú phù hợp cho từng đối tượng từ 3 sao, 4 sao đến cao cấp, giao thông công cộng và dịch vụ phục vụ khách quốc tế.”

Bà cũng nhận định: “Moscow vẫn là điểm đến có sức hút đối với du khách Việt Nam nhờ bề dày lịch sử, giá trị văn hóa đặc sắc, kiến trúc ấn tượng và những công trình mang tính biểu tượng của nước Nga. Thành phố có tiềm năng phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, từ tham quan di sản, khám phá lịch sử, trải nghiệm văn hóa bản địa đến các chương trình du lịch chuyên đề dành cho khách yêu thích tìm hiểu về nước Nga.”

Đoàn du khách Việt trải nghiệm điểm đến Moscow. (Ảnh: CTV)

Từ chính sách miễn thị thực đến kết nối hàng không và quảng bá điểm đến bằng tiếng Việt, Moscow đang “rộng cửa” thu hút khách từ thị trường Việt Nam. Trong khi đó, chính sách miễn thị thực của Việt Nam dành cho công dân Nga cũng tạo điều kiện thuận lợi để khách Nga tiếp tục lựa chọn Việt Nam cho các chuyến nghỉ dưỡng và khám phá.

Những thuận lợi về đi lại, cùng sự đa dạng của sản phẩm du lịch hai nước, đang cho thấy nhiều dư địa cho hợp tác du lịch Việt – Nga phát triển theo hướng trao đổi khách hai chiều giàu tiềm năng tăng trưởng./.

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