Truyền thông Mexico nhấn mạnh ý nghĩa công trình tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Acapulco

Hàng loạt hãng truyền thông Mexico ngày 27/10 đưa tin đậm nét về lễ khánh thành công trình tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra cùng ngày tại thành phố cảng Acapulco, bang Guerrero, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa của công trình như biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Mexico và sự đồng điệu giữa hai dân tộc trong khát vọng độc lập, tự do, hòa bình và công lý.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, các bài viết trên tờ Quadratín Guerrero và Diario 21 đều mở đầu bằng nhận định rằng, dù cách xa nhau về địa lý, Việt Nam và Mexico có điểm gặp gỡ trong lịch sử đấu tranh giành tự do và bảo vệ chủ quyền.

Những thông tin này không chỉ đề cập việc khôi phục diện mạo bức tượng mà còn làm nổi bật giá trị lịch sử, tinh thần đoàn kết và tình cảm hữu nghị được vun đắp giữa hai nước qua nhiều thế hệ.

Bài viết trên tờ Quadratín Guerrero nhấn mạnh sự tương đồng giữa hành trình đấu tranh giành độc lập của Việt Nam và Mexico.

Bài báo mở lại những trang hồi ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời liên hệ với cuộc đấu tranh của Vicente Guerrero - nhân vật lịch sử Mexico kiên cường bảo vệ nền độc lập của đất nước.

Theo bài viết, hai nhân vật ở hai quốc gia, thuộc những thời đại khác nhau, cùng đại diện cho ý chí bảo vệ chủ quyền ngay cả khi phải đối mặt với những đối thủ có ưu thế vượt trội về sức mạnh quân sự.

Trong khi đó, bài viết trên Diario 21 tiếp tục nhấn mạnh những điểm tương đồng về lịch sử và khát vọng tự do giữa hai dân tộc.

Tờ báo dẫn lại thông điệp của chính quyền Acapulco về mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực du lịch, đánh bắt thủy sản và văn hóa, qua đó đưa tình hữu nghị truyền thống trở thành nền tảng cho những cơ hội hợp tác thiết thực trong tương lai.

Đáng chú ý, các bài báo đều nhấn mạnh ý nghĩa của việc bảo tồn công trình đối với ký ức lịch sử và quan hệ giữa hai nước.

Quadratín Guerrero cho biết tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trên đại lộ Costera Miguel Alemán từ năm 2010 và được tôn tạo để gìn giữ giá trị lịch sử, khôi phục diện mạo ban đầu.

Các bài viết dẫn lời của Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải, khẳng định công trình không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử mà còn thể hiện sự tôn trọng và đoàn kết giữa Việt Nam và Mexico.

Hãng thông tấn ảnh Cuartoscuro cũng đăng tải đậm nét hình ảnh chuyến thăm Acapulco của Đại sứ Nguyễn Văn Hải, ghi lại các hoạt động liên quan đến việc tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự tham gia của Thị trưởng Abelina López Rodríguez và đại diện Đại sứ quán Việt Nam.

Việc cơ quan báo chí chuyên về ảnh và báo chí hình ảnh này đưa tin góp phần lan tỏa hình ảnh công trình tới công chúng Mexico qua một hình thức truyền tải trực quan.

Một điểm nhấn xuyên suốt các thông tin là vị trí của tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bên cạnh tượng đài những nhân vật lịch sử tiêu biểu của khu vực Mỹ Latinh như Simón Bolívar, Benito Juárez và José Martí.

Theo các bài báo, dù thuộc những quốc gia và thời đại khác nhau, các nhân vật này cùng gắn với những lý tưởng về độc lập, công lý và phẩm giá con người.

Sự hiện diện của tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong không gian tưởng niệm ấy vì thế không chỉ tôn vinh một lãnh tụ của Việt Nam mà còn gợi nhắc những giá trị có sức kết nối các dân tộc vượt qua khoảng cách địa lý.

Các bài viết cũng đề cập mong muốn của chính quyền Acapulco mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực du lịch, thủy sản và văn hóa. Đây được xem là hướng phát triển thiết thực, dựa trên những điểm tương đồng về vị trí ven biển và vai trò của kinh tế biển đối với đời sống người dân hai bên.

Việt Nam và Mexico thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/5/1975. Qua hơn nửa thế kỷ, tình đoàn kết và sự ủng hộ mà nhân dân Mexico dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đã góp phần tạo nền tảng cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Việc công trình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Acapulco được tôn tạo và nhận được sự quan tâm của báo chí Mexico tiếp tục cho thấy sức sống của mối quan hệ ấy, đồng thời khẳng định ý nghĩa lâu dài của những giá trị chung về độc lập, tự do, hòa bình và công lý./.

Gìn giữ biểu tượng đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Mexico tại Acapulco Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico và chính quyền thành phố Acapulco vừa tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico, khẳng định tình đoàn kết hữu nghị hai nước.