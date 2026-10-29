Thay đổi cách thức tổ chức Giải Diên Hồng: Tích hợp cùng Giải Báo chí Quốc gia

Văn phòng Quốc hội vừa ban hành Văn bản số 3351/VPQH-TTTVBT về việc thay đổi phương thức tổ chức Giải Diên Hồng.

Cụ thể, kể từ năm 2026, Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) không tiếp tục được tổ chức theo hình thức giải thưởng độc lập.

Thay vào đó, nội dung tôn vinh các tác phẩm báo chí về Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ được tích hợp thành giải chuyên đề thuộc các hạng mục của Giải Báo chí Quốc gia do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan tổ chức, triển khai từ năm 2027.

Theo Văn phòng Quốc hội, việc chuyển thời điểm tổ chức nhằm tạo điều kiện để các cơ quan liên quan có thời gian rà soát, nghiên cứu điều kiện, phương thức tổ chức, tiêu chí, cơ cấu giải thưởng, bảo đảm phù hợp với khuôn khổ Giải Báo chí Quốc gia, đồng thời kế thừa, phát huy uy tín, vị thế của Giải Diên Hồng đã được xây dựng qua các mùa tổ chức.

Thực hiện Kết luận số 1295-KL/ĐĐQH15 ngày 23/12/2022 của Đảng đoàn Quốc hội (nay là Đảng ủy Quốc hội) về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng), từ năm 2023 đến nay, Văn phòng Quốc hội đã chủ trì, phối hợp với Quý cơ quan tổ chức 04 mùa Giải. Qua các mùa tổ chức, Giải Diên Hồng từng bước khẳng định vị thế, uy tín, góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu dân cử./.

Chùm bài “Họp Diên hồng”: Những quyết sách vì lợi ích trăm năm Việc thảo luận và thông qua các luật, nghị quyết, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục đã thể hiện sự làm việc nghiêm túc, hết sức nỗ lực của Quốc hội khi thời gian hạn chế.