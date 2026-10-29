Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles đưa khán giả Việt đi qua bốn mùa

Sau dấu ấn của chương trình “Four Seasons” (Bốn mùa) năm 2024, Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles đã trở lại Hà Nội trong hai đêm 28-29/10. Các nghệ sỹ tiếp tục mang đến sắc màu của âm nhạc Baroque trong chương trình hòa nhạc “Four Seasons With Love” (Bốn mùa yêu) tại Nhà hát Hồ Gươm.

Nhân dịp này, Nhạc trưởng Stefan Plewniak chia sẻ với báo chí về hành trình hợp tác nghệ thuật giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles, được cụ thể hóa qua nhiều chương trình dành cho công chúng Việt Nam trong những năm qua.

- Lần trở lại Hà Nội này có ý nghĩa như thế nào đối với Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles, thưa ông?

Nhạc trưởng Stefan Plewniak: Chúng tôi vô cùng vui mừng khi được trở lại Việt Nam. Dàn nhạc đã tới đây biểu diễn hai đêm “Tinh hoa Pháp” vào tháng 4/2026, và đây là chuyến lưu diễn thứ hai của chúng tôi tại Hà Nội trong cùng một năm.

Chuyến đi lần này khá gấp gáp, tôi vừa đến tối hôm qua và ngày kia đã phải rời đi rồi. Chúng tôi không có nhiều thời gian để thong thả tận hưởng, nhưng mỗi lần đến, chúng tôi đều tranh thủ dạo phố phường, đến những cửa tiệm và quán ăn yêu thích đã từng ghé qua. Hà Nội đối với chúng tôi đã trở nên vô cùng thân thuộc. Cứ mỗi lần trở lại Hà Nội là tôi lại có một cảm giác trúng “tiếng sét ái tình” với thành phố. Dù thời gian ngắn ngủi, tôi vẫn sẽ tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc tại đây.

“Four Seasons with Love” được xây dựng qua bốn phần Xuân-Hạ-Thu-Đông, với các tác phẩm khí nhạc đan xen aria, song ca của Giovanni Antonio Guido, Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, Jean-Philippe Rameau, Johann Adolf Hasse, Riccardo Broschi… (Ảnh: CTV/Vietnam+)

- Âm nhạc Baroque ra đời cách đây hàng trăm năm tại châu Âu, nhưng ngày nay vẫn được thưởng thức trên khắp thế giới. Theo ông, điều gì giúp những tác phẩm này vượt qua giới hạn của thời gian và các nền văn hóa?

Nhạc trưởng Stefan Plewniak: Tôi cho rằng âm nhạc Baroque chứa đựng sự nhạy cảm tinh tế; đó là một ngôn ngữ biểu đạt vô cùng sống động, giàu cảm xúc, uyển chuyển như vũ điệu, tràn đầy năng lượng, đa dạng và có phần thiêng liêng. Chính những yếu tố này đã tạo nên nhịp cầu bắc qua mọi ranh giới văn hóa, trở thành một ngôn ngữ chung được thấu cảm ở mọi quốc gia.

Cùng với phong cách trình diễn và sự chân thành mà chúng tôi dành trọn cho âm nhạc cũng như cho khán giả, mỗi buổi hòa nhạc trở thành một ngày hội thăng hoa, chạm đến trái tim của tất cả mọi người.

Dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Stefan Plewniak (bìa trái), Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles sẽ biểu diễn cùng ba giọng ca Théo Imart (countertenor), Marie Zaccarini (soprano), Stéphane Wolf (countertenor). (Ảnh: CTV/Vietnam+)

- Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều nghệ sỹ và dàn nhạc quốc tế đến biểu diễn tại Việt Nam. Theo ông, sự hiện diện của những nhà hát như Nhà hát Hồ Gươm có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đời sống âm nhạc cổ điển tại Việt Nam?

Nhạc trưởng Stefan Plewniak: Tôi nghĩ rằng khi bạn bè quốc tế đặt chân tới một quốc gia hay một thành phố, điều đầu tiên họ quan tâm chính là đời sống văn hóa nghệ thuật tại nơi đó. Việc các bạn có một nhà hát đẳng cấp như Nhà hát Hồ Gươm, với những mùa diễn quy tụ âm nhạc cổ điển, múa ballet, nhạc kịch opera và dàn nhạc giao hưởng, mang đến cơ hội tuyệt vời để công chúng cũng như du khách quốc tế thấy được bước phát triển vượt bậc về văn hóa của Việt Nam. Đây là một điều rất có ý nghĩa.

Nhạc trưởng Stefan Plewniak. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

- Khi trở lại Hà Nội cùng dàn nhạc và các nghệ sỹ, ông có kỳ vọng gì về sự kết nối giữa âm nhạc châu Âu và khán giả Việt Nam?

Nhạc trưởng Stefan Plewniak: Mỗi lần biểu diễn phục vụ khán giả nơi đây đối với chúng tôi đều giống như một ngày hội. Khán giả Việt Nam rất cuồng nhiệt, tự nhiên và hào sảng. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy âm nhạc cổ điển cùng cách chơi của dàn nhạc có thể mang lại những cung bậc cảm xúc mãnh liệt như vậy. Giữa các nghệ sỹ chúng tôi và các khán thính giả có một sợi dây liên kết thực sự sâu sắc, điều thôi thúc chúng tôi luôn mong muốn trở lại Hà Nội một đến hai lần mỗi năm

- Xin cảm ơn những chia sẻ của ông./.

Chuỗi hòa nhạc châu Âu tại Hà Nội mở ra cơ hội tiếp cận các nghệ sỹ hàng đầu Sự trở lại của các nghệ sỹ châu Âu trong các chương trình của Nhà hát Hồ Gươm mở rộng cơ hội để công chúng Việt Nam tiếp cận những giá trị đặc sắc của âm nhạc cổ điển thế giới.

Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles từng biểu diễn chương trình “Four Seasons” tại Nhà hát Hồ Gươm năm 2024, sau đó là opera "Carmen" năm 2025. Tháng 4/2026, các nghệ sỹ có hai đêm hòa nhạc "Tinh hoa Pháp" cũng tại Nhà hát Hồ Gươm. Việc Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles tiếp tục trở lại Hà Nội trong năm 2026 góp phần duy trì chuỗi hoạt động hợp tác nghệ thuật giữa hai nhà hát. Qua từng mùa diễn, các chương trình đã tạo thêm cơ hội để công chúng Việt Nam tiếp cận những tác phẩm, nghệ sỹ cùng phong cách trình diễn của nghệ thuật cổ điển châu Âu.