Vụ án Mr Pips: Shark Bình thừa nhận sai phạm trong hành vi “rửa tiền”

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai đã chỉ đạo nhân viên Công ty Ngân Lượng cung cấp thông tin về yêu cầu tra soát của cơ quan công an cho Phó Đức Nam nhằm giữ chân khách hàng lớn, tăng doanh thu.

Sáng 30/10, tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam, tức Mr Pips, và đồng phạm, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, thừa nhận sai phạm liên quan đến hành vi rửa tiền.

Bị cáo khai đã chỉ đạo nhân viên Công ty Ngân Lượng cung cấp thông tin về yêu cầu tra soát của cơ quan công an cho Phó Đức Nam nhằm giữ chân khách hàng lớn, tăng doanh thu.

Trước Hội đồng xét xử, bị cáo Bình nhận trách nhiệm và xin chấp nhận hình phạt đối với hành vi bị truy tố.

Sáng 30/10, phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn. Hội đồng xét xử đã thẩm vấn bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình) cùng các nhân viên của Bình về hành vi “rửa tiền.”

Khai tại Tòa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai hệ thống công ty của Phó Đức Nam có số giao dịch cao, là khách hàng lớn nên Công ty Ngân Lượng bố trí riêng nhân viên chăm sóc, hỗ trợ Nam, nhưng không có sự bàn bạc với Nam.

Bị cáo Bình cũng thừa nhận sai phạm khi có các công văn của cơ quan công an yêu cầu tra soát tài khoản có liên quan đến các sàn giao dịch của công ty của bị cáo Nam thì Bình đã chỉ đạo các nhân viên của mình chuyển thông tin này cho Nam. Mục đích chính là để giữ chân, chăm sóc khách hàng lớn và cũng là để tăng thêm doanh thu cho công ty./.