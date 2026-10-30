'Bóc' thói quen tiêu tiền xa xỉ của Mr Pips qua lời khai của bạn gái

Bạn gái Mr Pips khai cất giữ 45 tỷ đồng và 1,7 triệu USD tại nhà, đồng thời tiết lộ Nam thường mua sắm hàng hiệu, đồng hồ, giày dép đắt tiền mỗi khi phấn khích.

Tại phiên tòa ngày 29/10, Nguyễn Thanh Tâm, người yêu Phó Đức Nam (Mr Pips), khai từng cất giữ gần 45 tỷ đồng và 1,7 triệu USD tại nhà.

Tâm còn được Nam nhờ thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản, ô tô và ngoại tệ. Theo lời khai, mỗi khi phấn khích, Nam thường đi mua sắm nhiều hàng hiệu, giày dép, đồng hồ và vật dụng đắt tiền.

Tâm thừa nhận trách nhiệm về hành vi rửa tiền trong giai đoạn biết người trong nhóm của Nam bị bắt nhưng vẫn tiếp tục quản lý tài sản, thực hiện giao dịch theo yêu cầu.

Viện Kiểm sát xác định Tâm cùng Nam thực hiện các giao dịch liên quan đến hơn 384 tỷ đồng có nguồn gốc phạm tội./.

Vụ án Mr Pips: Bị hại cung cấp bằng chứng khẳng định sàn giao dịch là lừa đảo Theo cáo trạng, sau khi học hỏi mô hình giao dịch ngoại hối, chứng khoán ở Thổ Nhĩ Kỳ về nước, Phó Đức Nam thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên để bước đầu tạo lập, điều hành các văn phòng kinh doanh.