Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, đẩy nhanh xử lý nhà, đất công dôi dư

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh rà soát, sắp xếp và xử lý các cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí và đưa tài sản vào khai thác hiệu quả.

Thông tin được Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tại họp báo kinh tế-xã hội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chiều 29/10.

Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, từ khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đến nay, Sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định thu hồi 171 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị để giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý.

Bên cạnh đó, thực hiện việc sắp xếp, xử lý trụ sở và tài sản công dôi dư, các bộ, ngành Trung ương đã ban hành quyết định chuyển giao 129 cơ sở nhà, đất trên địa bàn về Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý, xử lý. Sở Tài chính đã tổ chức tiếp nhận, bàn giao và đề xuất phương án xử lý đối với 123 địa chỉ.

Đối với số cơ sở còn lại, Sở đang lấy ý kiến Ủy ban Nhân dân các phường, xã và các đơn vị về nhu cầu sử dụng. Trường hợp có nhu cầu phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, Sở sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố giao tài sản cho các đơn vị sử dụng; những cơ sở còn lại sẽ được đề xuất giao các đơn vị chức năng quản lý, khai thác theo quy định.

Nhằm hạn chế tình trạng bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả hoặc sai mục đích, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì và phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, xã đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để đưa tài sản vào khai thác; đồng thời kiên quyết thu hồi hoặc trình cấp có thẩm quyền thu hồi đối với các trường hợp chây ỳ, vi phạm pháp luật về đất đai.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan làm việc trực tiếp với từng phường, xã, đặc khu hoặc theo cụm địa bàn để đôn đốc tiến độ, hướng dẫn xây dựng phương án xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư và cho ý kiến đối với đề xuất của địa phương theo thẩm quyền.

Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm rà soát, quản lý, bảo vệ tài sản, hoàn thiện hồ sơ và đề xuất, tổ chức thực hiện phương án xử lý theo quy định. Các sở, ngành liên quan phải chủ động phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc, tránh kéo dài thời gian xử lý tài sản công.

Đối với nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban Nhân dân thành phố giao chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật.

Để quản lý chặt chẽ quỹ nhà, đất công, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch về sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Trên cơ sở kế hoạch đó, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thường xuyên rà soát, tổng hợp các cơ sở nhà, đất để trống, không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng mục đích; tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định phương án sắp xếp, bố trí, xử lý phù hợp với nhu cầu thực tế, tiêu chuẩn, định mức và quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Sở Tài chính cũng tổ chức kiểm tra chuyên đề quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Thông qua rà soát, kiểm tra và phối hợp với các địa phương, đơn vị, Sở tiếp tục tổng hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng; đồng thời đôn đốc triển khai các phương án đã được phê duyệt và kịp thời đề xuất giải quyết những khó khăn phát sinh.

Việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, thu hồi, bàn giao và khai thác nhà, đất công được thành phố xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, hạn chế tình trạng bỏ trống, lãng phí và bảo đảm việc quản lý, sử dụng đúng quy định pháp luật./.

Cả nước đã xử lý, khai thác khoảng 67% cơ sở nhà, đất dôi dư Bộ Tài chính cho biết tính đến ngày 26/10, cả nước đã hoàn thành xử lý, khai thác 21.127 cơ sở nhà, đất dôi dư trong tổng số 31.530 cơ sở cần xử lý, đạt khoảng 67%.