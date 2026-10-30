Hưng Yên đầu tư trên 27.600 tỷ đồng cho hai trục giao thông chiến lược

Tại kỳ họp thứ 5 diễn ra ngày 30/10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII đã thông qua hai nghị quyết quan trọng phê duyệt chủ trương đầu tư hai trục giao thông chiến lược của tỉnh.

Đó là Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội và Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trục phát triển Bắc-Nam, tỉnh Hưng Yên (đoạn từ xã Nam Tiên Hưng đến tuyến đường bộ ven biển).

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn cho biết việc thông qua chủ trương đầu tư các dự án này có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh Hưng Yên thời gian tới.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án này theo quy định, xác định rõ tiến độ chuẩn bị, triển khai và phương án cân đối, bố trí vốn; rà soát phương án tuyến, quy mô, nút giao, điểm kết nối, bảo đảm đồng bộ với mạng lưới giao thông liên quan theo quy hoạch.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân chủ động phối hợp với địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân có đất thu hồi; nhận diện sớm khó khăn về vốn, mặt bằng, vật liệu và điều kiện thi công để có phương án xử lý. Quản lý chặt chẽ tổng mức đầu tư, chất lượng, tiến độ; thực hành tiết kiệm, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tuyệt đối không để phát sinh nợ đầu tư xây dựng cơ bản.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, dự án tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 11,5km, dự kiến tổng mức đầu tư gần 5.800 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn năm 2026-2030.

Tuyến đường này đi qua các xã: Tiên Hoa, Tống Trân, Ngự Thiên, Tiên La, Hưng Hà, Diên Hà, Thần Khê (tỉnh Hưng Yên). Điểm đầu tuyến, khoảng Km23+700 thuộc địa phận xã Tiên Hoa và điểm cuối tuyến khoảng Km35+200 tại nút giao với đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội, thuộc xã Diên Hà.

Tuyến chính của đường được thiết kế tiêu chuẩn đường cấp 2 đồng bằng, vận tốc thiết kế 100km/h. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, chỉ xây dựng đường song hành hai bên tuyến cầu Hưng Thái qua sông Luộc, phạm vi đường song hành hai bên được đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.

Còn dự án xây dựng trục phát triển Bắc-Nam, tỉnh Hưng Yên (đoạn từ xã Nam Tiên Hưng đến tuyến đường bộ ven biển) có chiều dài khoảng 29,58km, dự kiến tổng mức đầu tư 21.801 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn năm 2026-2030.

Tuyến đường này đi qua các xã: Nam Tiên Hưng, Nam Đông Hưng, Bắc Đông Quan, Đông Quan, Tây Thái Ninh, Bắc Thái Ninh, Thái Ninh và Đông Thái Ninh (tỉnh Hưng Yên).

Điểm đầu tại nút giao tuyến đường từ thành phố Thái Bình cũ đi huyện Hưng Hà cũ kết nối tỉnh Hưng Yên (khoảng Km6+680 theo lý trình tuyến giao), thuộc địa phận xã Nam Tiên Hưng. Điểm cuối tuyến tại nút giao tuyến đường bộ ven biển (khoảng Km16+200 theo lý trình tuyến giao), thuộc địa phận xã Đông Thái Ninh.

Đường có tuyến chính cấp 1 đồng bằng với 6 làn xe cơ giới và 2 làn khẩn cấp, vận tốc thiết kế 120km/h. Đường song hành hai bên quy mô đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, bề rộng mặt cắt ngang 60m.

Tổng bề mặt phạm vi nghiên cứu là 180m. Trên tuyến có 10 cây cầu, được đầu tư đồng bộ các nút giao liên thông, cầu vượt ngang kết hợp hệ thống hầm chui, đường gom dân sinh, cây xanh, chiếu sáng, an toàn giao thông và các công trình phụ trợ trên tuyến.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên còn thông qua 4 nghị quyết quan trọng khác gồm Nghị quyết về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý đối với Dự án thành phần 1: Bồi thường hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất 68,21ha của Cơ sở 2 - Phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội tại Hưng Yên; Nghị quyết về việc quy định số lượng nhân viên y tế thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu của các cơ sở khám, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn phát biểu tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, tiến độ từng nội dung và kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền.

Người đứng đầu các cơ quan, địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ, giải quyết khó khăn thuộc thẩm quyền, báo cáo vấn đề vượt thẩm quyền, không để chậm trễ do thiếu phối hợp. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát tiến độ chuẩn bị đầu tư, điều kiện triển khai các dự án giao thông và việc thực hiện chính sách tại cơ sở; kịp thời kiến nghị khắc phục hạn chế, làm rõ trách nhiệm và theo dõi kết quả giải quyết.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, giám sát, phản ánh ý kiến của nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết./.

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