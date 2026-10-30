Gia Lai tổ chức chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng-Tuần lễ Hoa Dã quỳ năm 2026

Festival cồng chiêng-Tuần lễ Hoa Dã quỳ là sự kiện quy mô quốc gia, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với du khách.

Từ ngày 30/10 đến ngày 8/11/2026, tỉnh Gia Lai tổ chức Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Các hoạt động được xây dựng theo hướng kết nối di sản văn hóa với cảnh quan thiên nhiên, du lịch cộng đồng và sản phẩm đặc trưng địa phương, tạo điểm nhấn cho mùa du lịch cuối năm của Gia Lai.

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch có quy mô quốc gia, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với du khách trong nước, quốc tế.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là “Đêm hội cồng chiêng Gia Lai năm 2026,” dự kiến diễn ra tối 7/11/2026 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai và tiếp sóng tại một số địa phương.

Dự kiến, khoảng 1.078 đại biểu được mời tham dự. Hoạt động góp phần tôn vinh giá trị di sản, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống./.