Phát triển sản phẩm mới, thành phố Huế đạt doanh thu du lịch tăng vọt

Trong 10 tháng của năm 2026, doanh thu từ du lịch của thành phố Huế đạt khoảng 16.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2025; trong khi mục tiêu thu từ du lịch cả năm đạt khoảng 15.000 tỷ đồng.

Thành phố Huế đã đón 6,9 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế đạt trên 2 triệu lượt người. Địa phương phấn đấu đón từ 7-7,5 triệu lượt khách trong năm 2026.

Thời gian qua, để thu hút khách du lịch thành phố Huế đã có thêm sản phẩm mới, đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có. Cụ thể như: Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế với hai chương trình nghệ thuật trọng điểm là Di sản thức giấc và Di sản hội nhập (diễn ra dịp Quốc khánh 2/9) thu hút hơn 300.000 lượt người tham gia.

Chương trình “Huế - Kinh đô ẩm thực” diễn ra tháng 7/2026 với chủ đề “Ngày Bún bò Huế” thu hút khoảng 48.000 lượt khách. Festival Huế 2026 với mô hình bốn mùa trong năm, tiếp tục mang đến trải nghiệm sống động, kết nối liên tục xuyên suốt, đưa du khách bước vào hành trình trải nghiệm đậm đà bản sắc và đa sắc màu với nhiều sự kiện văn hóa, âm nhạc và di sản.

Những tháng cuối năm 2026 đầu năm 2027 là thời gian cao điểm đón khách quốc tế đến Cố đô Huế. Khách quốc tế đến Huế trong khoảng thời gian này phần lớn là từ châu Âu, Đông Nam Á và Đông Bắc Á.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị, phát triển thêm sản phẩm mới, khai thác hiệu quả các hoạt động tại di tích, tổ chức sự kiện phù hợp để thu hút khách trong những tháng cuối năm 2026.

Thành phố Huế đang tập trung phát triển du lịch theo hướng lấy sản phẩm làm trọng tâm, thị trường và trải nghiệm du khách làm trung tâm, doanh nghiệp làm chủ thể khai thác và thương mại hóa; phát huy hiệu quả giá trị di sản, văn hóa, cảnh quan, con người và các lợi thế đặc trưng của thành phố; tập trung hình thành các sản phẩm có bản sắc, khả năng khai thác thực tế, tạo doanh thu, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Giai đoạn 2027-2030, thành phố tập trung cơ cấu lại các sản phẩm du lịch và phát triển sản phẩm du lịch mới. Theo đó, địa phương tập trung phát triển các nhóm sản phẩm du lịch ưu tiên gồm chuỗi sự kiện âm nhạc, nghệ thuật và lễ hội đặc sắc; biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm di sản cung đình Huế; sản phẩm du lịch y tế; du lịch chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng; du lịch đêm và kinh tế đêm; sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm đặc thù trên sông Hương; sản phẩm du lịch mùa mưa Huế; sản phẩm trải nghiệm du lịch sinh thái, cộng đồng, biển và đầm phá; du lịch golf, thể thao kết hợp di sản và nghỉ dưỡng.

Thành phố tập trung đổi mới phương thức phát triển sản phẩm du lịch theo hướng chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp chủ động, cộng đồng đồng hành; hoàn thiện cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực; ưu tiên hạ tầng và tổ chức không gian gắn với nhu cầu khai thác sản phẩm; phát triển, nâng cao chất lượng và thương mại hóa sản phẩm du lịch; phát triển nguồn nhân lực gắn với yêu cầu vận hành sản phẩm; đẩy mạnh chuyển đổi số và đánh giá hiệu quả theo kết quả thực chất./.