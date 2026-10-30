SiuKay Halloween Festival 2026 khuấy động hai miền với “giao lộ đảo điên”

SiuKay Halloween Festival 2026 đưa thế giới “Giao Lộ Đảo Điên” đến gần hơn với giới trẻ thông qua những trải nghiệm hóa trang, thử thách tương tác và sân khấu âm nhạc sôi động.

Sau đêm hội tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/10, hành trình dự kiến tiếp tục tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội vào ngày 31/10, với thông điệp “Cay tột đỉnh - Bùng bản lĩnh.”

“Giao Lộ Đảo Điên” - không gian Halloween dành cho những người dám thử thách

Lấy cảm hứng từ câu chuyện “Ớt Ma Báo Thù,” lễ hội mở ra một thế giới nơi các bạn trẻ bước vào vai “Hunter” - những người săn tìm thử thách và khám phá giới hạn của chính mình.

Từ khu vực check-in, hóa trang đến chuỗi trò chơi tương tác, mỗi điểm chạm được thiết kế để người tham gia hòa mình vào không khí Halloween theo cách chủ động, sáng tạo và đầy năng lượng.

Bộ ba mascot Gà-Bò-Mực trong diện mạo mới đóng vai trò dẫn dắt câu chuyện tại sự kiện. Khách tham dự có cơ hội chinh phục các thử thách mang dấu ấn từng nhân vật, lưu lại khoảnh khắc cùng bạn bè, trải nghiệm sản phẩm SiuKay và tham gia các hoạt động dành riêng cho cộng đồng yêu thích văn hóa hóa trang.

Tại điểm đến Hà Nội, chương trình dự kiến mang đến thêm các hoạt động nhận quà, thẻ charm và bốc thăm may mắn với những phần thưởng hấp dẫn, trong đó có MacBook Neo và tai nghe Sony.

Một điểm nhấn đáng chú ý của đêm hội 31/10 là hoạt động hướng tới kỷ lục VietKings về sự kiện âm nhạc có số lượng người hóa trang nhiều nhất Việt Nam. Kết quả xác lập sẽ được cập nhật theo công bố chính thức của đơn vị ghi nhận kỷ lục.

Đại tiệc âm nhạc kết nối cộng đồng trẻ

Bên cạnh chuỗi trải nghiệm tại khu vực lễ hội, sân khấu âm nhạc là nơi cảm xúc được đẩy lên cao trào. Các màn trình diễn của dàn nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích, kết hợp hiệu ứng sân khấu và sự cổ vũ của khán giả, tạo nên một không gian để mọi người cùng hát, cùng tương tác và thể hiện cá tính.

Không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc, SiuKay lồng ghép câu chuyện Halloween xuyên suốt chương trình. Cuộc đối đầu với “Trùm Ớt Ma” trở thành điểm nhấn của hành trình, nơi tinh thần đồng đội và sự quả cảm của các “Hunter” được khắc họa bằng ngôn ngữ âm nhạc, trình diễn và những khoảnh khắc bùng nổ cùng người tham dự.

Với cách tiếp cận này, lễ hội hướng tới việc biến khán giả từ người xem thành một phần của câu chuyện: sẵn sàng hòa vào không khí hóa trang, tham gia thử thách và tạo nên những ký ức đáng nhớ cùng cộng đồng.

“Ớt Ma Báo Thù” - hành trình Halloween xuyên suốt bốn thành phố

SiuKay Halloween 2026 được triển khai qua các điểm đến Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tiếp nối hành trình đưa tinh thần Halloween đến gần hơn với người tiêu dùng trẻ.

Mỗi địa phương có những hoạt động phù hợp với không gian tổ chức, nhưng cùng chia sẻ một câu chuyện xuyên suốt về bản lĩnh, tinh thần khám phá và năng lượng không ngừng bứt phá.

Trong chiến dịch năm nay, SiuKay cũng giới thiệu diện mạo bao bì Halloween, đồng thời làm mới tạo hình bộ ba mascot Gà-Bò-Mực để tăng tính nhận diện và khả năng kết nối với giới trẻ. Phiên bản SiuKay Hải Sản Ớt Ma góp phần làm nổi bật trải nghiệm vị cay đặc trưng, gắn với tinh thần dám thử và dám chinh phục thử thách của thương hiệu.

Từ sân khấu âm nhạc đến các khu vực tương tác và trải nghiệm sản phẩm, SiuKay hướng tới xây dựng Halloween thành một hoạt động thương hiệu được giới trẻ mong đợi mỗi năm.

Đây không đơn thuần là một lễ hội giải trí, mà còn là dịp để thương hiệu đồng hành cùng người trẻ trong việc thể hiện cá tính, kết nối bạn bè và tự tin vượt qua những giới hạn của bản thân.

Thông qua SiuKay Halloween Festival 2026, thương hiệu tiếp tục lan tỏa thông điệp “Cay tột đỉnh - Bùng bản lĩnh,” khẳng định định hướng đồng hành cùng tinh thần bản lĩnh của thế hệ trẻ Việt Nam./.