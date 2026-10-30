Tại phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo và rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips), bị cáo Nguyễn Thanh Tâm gây chú ý khi khai báo chi tiết về việc cất giữ khối tài sản trị giá khoảng 500 tỷ đồng.

Bản tin 60s ngày 30/10/2026 gồm những nội dung sau:

Bạn gái Mr Pips giữ hơn 500 tỷ đồng nhưng khai chỉ dùng “túi xách 2-3 triệu đồng”.

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