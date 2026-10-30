Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự tới Israel nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tại Trung Đông, giữa lúc Washington được cho là có thể cân nhắc phương án tấn công Iran.

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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ điều 10 máy bay quân sự tới Israel giữa căng thẳng với Iran

Ấn Độ đề cao hợp tác an ninh biển và chống khủng bố tại ADMM+

Triều Tiên trình diễn tên lửa, bệ phóng rocket và UAV mới

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