Xung đột tại Trung Đông: Israel mở chiến dịch quân sự tại Bờ Tây

Ngày 25/10, chính quyền Palestine cho biết gần 2.700 người, phần lớn trong số đó là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi, đã phải rời bỏ nhà cửa do chiến dịch quân sự của Israel tại thành phố Hebron ở Bờ Tây.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, chiến dịch do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) triển khai sau khi cho rằng các tay súng Palestine sát hại 2 binh sỹ Israel trong một vụ tấn công tại khu vực này.

Quân đội Israel đã tiến vào khu Ein Deir Baha thuộc Hebron, nơi sinh sống của các đối tượng được cho là tấn công binh sỹ Israel, yêu cầu người dân thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhà. Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết triển khai chiến dịch quy mô lớn tại khu vực.

Cùng ngày, Israel công bố bổ nhiệm cựu Trưởng công tố quân sự Zana Modzgvrishvili phụ trách truy tố các thành viên lực lượng đặc nhiệm Nukhba của phong trào Hamas bị cáo buộc tham gia cuộc tấn công ngày 7/10/2023, mở đường cho một loạt phiên tòa quy mô lớn với hơn 400 nghi phạm.

Cơ sở pháp lý cho các phiên tòa được thiết lập hồi tháng 5/2026, khi Quốc hội Israel (Knesset) thông qua đạo luật đặc biệt với 93 phiếu thuận và không có phiếu chống. Luật quy định các hành vi phạm tội trong giai đoạn từ ngày 7-10/10/2023, bao gồm giết người, cưỡng hiếp, bắt cóc và cướp bóc, có thể bị truy tố theo các tội danh chống lại người Do Thái, tội ác chống loài người và tội ác chiến tranh.

Quy định cũng áp dụng đối với các hành vi phạm tội sau thời điểm trên nhằm vào những con tin bị giam giữ tại Dải Gaza. Nếu được tiến hành theo kế hoạch, đây sẽ là một trong những tiến trình xét xử hình sự có quy mô lớn và phức tạp nhất trong lịch sử Israel./.

Xung đột tại Trung Đông: Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây Tại khu vực Farsh al-Hawa thuộc Hebron, lực lượng vũ trang Israel yêu cầu các hộ gia đình Palestine khẩn cấp sơ tán đồ đạc trước khi điều động máy ủi san phẳng những khu nhà.