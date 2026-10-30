Xung đột tại Trung Đông: Nhà Trắng thảo luận phương án quân sự đối với Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tư lệnh hàng đầu của Mỹ tại Trung Đông, Đô đốc Brad Cooper, đã báo cáo trực tiếp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 29/10 về các phương án quân sự đối với Iran, trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn.

Tham dự cùng Đô đốc Brad Cooper có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đại tướng Dan Caine. Một số người cho biết cuộc họp còn có sự tham gia của các thành viên nội các khác và thảo luận cả những chủ đề khác, trong đó có lệnh phong tỏa mà Mỹ đang duy trì.

Đô đốc Cooper hiếm khi trực tiếp báo cáo với Tổng thống Trump, do đó cuộc họp này có thể là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang tiến gần hơn tới việc triển khai các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Một trong những người nắm rõ sự việc cho biết cuộc họp cấp cao này diễn ra sau phiên họp hôm 28/10 tại Nhà Trắng, trong đó các sỹ quan quân đội đã gặp Phó Tổng thống JD Vance.

Các quan chức của ông Trump đã yêu cầu các quốc gia Arab vùng Vịnh chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự ngắn nhưng khốc liệt sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo nguồn tin, ông Vance đã liên hệ với một trong những nhân vật theo đường lối cứng rắn có thế lực nhất của Iran nhằm nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong khi đó, theo newarab.com, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc Phó Tổng thống Vance liên lạc với Iran là nhằm giúp nước này có được nguồn cung cấp y tế.

Truyền thông Iran đưa tin Tehran đã nhận được thư từ Phó Tổng thống Mỹ nhưng chưa trả lời. Chính quyền Tehran khẳng định Mỹ phải đáp ứng 7 điều kiện của Iran và "bất kỳ lập trường nào trái ngược với khuôn khổ này đều không thể chấp nhận được."

Liên quan đến xung đột, các lực lượng vũ trang Iran cho biết 4 tàu chở dầu đã bốc cháy cùng ngày 29/10 sau khi trúng thủy lôi trong lúc tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Theo hãng tin Tasnim, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nêu rõ: "Các tàu chở dầu đã tắt toàn bộ hệ thống radar và định vị, đồng thời tìm cách rời khỏi tuyến hàng hải phía Nam không được phép sử dụng tại eo biển Hormuz, bất chấp những cảnh báo của Hải quân IRGC."

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, Chuẩn Đô đốc Jalil Moghadam, Phó Tư lệnh điều phối Hải quân thuộc Quân đội Iran cho biết lực lượng hải quân nước này đã tiến hành hơn 20 chiến dịch nhằm vào tàu chiến Mỹ trong cuộc xung đột kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ ngày 28/2.

Ngoài ra, khoảng 300 chiến dịch khác cũng được tiến hành nhằm vào các lợi ích của Mỹ tại nhiều địa điểm, sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

Ông Moghadam cũng bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng lực lượng hải quân Iran đã bị phá hủy, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự cho thấy năng lực tác chiến của lực lượng này vẫn được duy trì.

Ông cho biết Iran đã sử dụng tên lửa hành trình chiến lược nhằm vào tàu sân bay Abraham Lincoln, khiến tàu này phải tạm dừng hoạt động trong 3 ngày trước khi rời xa bờ biển Iran.

Theo ông Moghadam, xung đột cũng thúc đẩy Iran rà soát học thuyết quân sự, điều chỉnh ưu tiên tác chiến và phát triển trang thiết bị. Ông cảnh báo lực lượng vũ trang Iran vẫn sẵn sàng đối phó nguy cơ xung đột tái diễn, bất kể tiến trình ngoại giao diễn biến như thế nào./.

Mỹ đã tiêu tốn ít nhất 47 tỷ USD cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran Hơn 29 tỷ USD được dành để bổ sung lượng đạn dược đã sử dụng; gần 12 tỷ USD là chi phí phát sinh từ các hoạt động quân sự, khoảng 6,1 tỷ USD để thay thế trang thiết bị quân sự bị tổn thất.