Israel huy động tối đa lực lượng bảo đảm an ninh bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Cảnh sát trưởng Israel Daniel Levy đã cam kết huy động toàn bộ lực lượng để bảo đảm cuộc bầu cử Knesset (Quốc hội) diễn ra tự do, công bằng và an toàn, trong bối cảnh cuộc gặp giữa ông với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir đang gây tranh cãi.

Trong tuyên bố đưa ra chỉ hơn một ngày trước khi các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc mở cửa, ông Levy khẳng định cảnh sát đã chuẩn bị trong nhiều tháng cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh bầu cử. Ông cảnh báo mọi hành vi nhằm làm sai lệch kết quả, đe dọa cử tri hoặc cản trở tiến trình dân chủ, dù trước, trong hay sau ngày bầu cử, đều sẽ bị lực lượng cảnh sát kiên quyết xử lý.

Theo ông Levy, công tác chuẩn bị còn bao gồm phối hợp với Cơ quan An ninh nội địa Shin Bet nhằm ứng phó với nguy cơ tấn công khủng bố, đồng thời duy trì trật tự công cộng trong quá trình kiểm phiếu và công bố kết quả.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau cuộc gặp giữa ông Levy với Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Ben Gvir để thảo luận về công tác bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử ngày 27/10. Cuộc gặp vấp phải sự phản đối của các thành viên phe đối lập, những người cho rằng đây là hành động can thiệp không phù hợp vào tiến trình bầu cử và đã tìm cách ngăn cuộc gặp diễn ra.

Trước đó, hôm 22/10, ông Levy đã từ chối yêu cầu triệu tập của Bộ trưởng Ben Gvir để thảo luận về cuộc bầu cử. Theo truyền thông Israel, một số quan chức cấp cao trong ngành cảnh sát nhận định việc triệu tập này là bất thường và có thể không phù hợp.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương Israel, Thẩm phán Noam Sohlberg, đã chấp thuận cuộc gặp ba bên này, bất chấp sự phản đối của Tổng Chưởng lý Gali Baharav-Miara.

Tuy nhiên, ông Sohlberg nhấn mạnh các bên không được thảo luận về quy trình bầu cử hoặc những vấn đề thuộc thẩm quyền của ủy ban. Đại diện phe đối lập và Ủy ban Bầu cử trung ương không tham dự cuộc gặp.

Cuộc bầu cử ngày 27/10 được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với Israel, là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ cuộc tấn công của phong trào Hamas ngày 7/10/2023 kéo theo các cuộc xung đột khác trong khu vực Trung Đông.

Theo Ủy ban Bầu cử trung ương, khoảng 7,3 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Nước này sẽ bố trí 12.018 điểm bỏ phiếu với tổng cộng khoảng 18.000 hòm phiếu. Khoảng 100.000 nhân viên sẽ làm nhiệm vụ trong ngày bầu cử, trong khi 15.000 camera được sử dụng để giám sát, ghi nhận quá trình bỏ phiếu và phát hiện các dấu hiệu bất thường. Ngân sách tổ chức bầu cử được ấn định ở mức 690 triệu shekel (khoảng 222 triệu USD).

Ủy ban Bầu cử trung ương cho biết đã tiếp nhận hơn 276 đơn khiếu nại liên quan đến chiến dịch tranh cử, mức cao kỷ lục và gần gấp 5 lần số đơn trong cuộc bầu cử năm 2022. Riêng tuần trước, Chủ tịch ủy ban Noam Sohlberg đã ra phán quyết đối với 31 đơn.

Theo giới quan sát, số lượng khiếu nại tăng mạnh có thể tạo áp lực lớn đối với cơ quan phụ trách bầu cử, buộc ủy ban ưu tiên xử lý những vụ việc cấp bách.

Các quy định về vận động tranh cử được ban hành từ nhiều thập niên trước cũng bộc lộ hạn chế trước sự phát triển của mạng xã hội và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các video, quảng cáo phục vụ hoạt động chính trị.

Ngay cả khi nội dung bị yêu cầu gỡ bỏ, cơ quan chức năng vẫn khó ngăn chặn việc những nội dung này tiếp tục được chia sẻ lại trên mạng./.

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