Tấn công mạng nhằm vào doanh nghiệp nhập khẩu ôtô lớn nhất Israel

Vụ tấn công mạng nhằm vào Colmobil, doanh nghiệp nhập khẩu ôtô lớn nhất Israel, đang làm dấy lên lo ngại về những lỗ hổng an ninh trong ngành công nghiệp ôtô nước này.

Sự cố không chỉ gây gián đoạn hoạt động kinh doanh mà còn cho thấy những rủi ro tiềm ẩn từ sự phụ thuộc ngày càng lớn của ngành ôtô vào các hệ thống kết nối dữ liệu và công nghệ số.

Theo trang tin kinh tế Calcalist ngày 28/10, Colmobil đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, được cho là do nhóm tin tặc SETTRA thực hiện.

Sự cố khiến Bộ Giao thông Israel phải tạm thời ngắt kết nối doanh nghiệp khỏi hệ thống đăng ký phương tiện quốc gia nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan. Một số dịch vụ bảo dưỡng, đăng ký và bàn giao ôtô mới cũng bị đình trệ. Các nguồn tin trong ngành cho rằng Colmobil đã trả tiền chuộc nhưng doanh nghiệp không xác nhận thông tin này.

Vụ việc cho thấy những điểm yếu tiềm ẩn trong hạ tầng số của ngành ôtô, nơi các doanh nghiệp nhập khẩu đóng vai trò kết nối giữa nhà sản xuất, cơ quan quản lý, hệ thống thanh toán và mạng lưới bảo dưỡng.

Việc một mắt xích bị tấn công có thể làm gián đoạn nhiều hoạt động liên quan, từ đăng ký phương tiện, giao nhận xe đến xử lý giao dịch tài chính và cung cấp dịch vụ hậu mãi.

Nguy cơ càng trở nên đáng chú ý khi ôtô hiện đại ngày càng tích hợp nhiều công nghệ kết nối, cho phép chẩn đoán kỹ thuật, quản lý bảo dưỡng và cập nhật phần mềm từ xa.

Các chuyên gia cảnh báo những kết nối này có thể trở thành điểm yếu nếu không được bảo vệ đầy đủ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của phương tiện và các hệ thống liên quan. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy tin tặc đã xâm nhập hoặc kiểm soát hệ thống điều khiển ôtô trong vụ Colmobil.

Sự cố cũng đặt ra yêu cầu tăng cường bảo vệ an ninh mạng đối với các phương tiện phục vụ quân đội, cảnh sát và cơ quan nhà nước. Theo Calcalist, Bộ Giao thông Israel mới đây đã ban hành các hướng dẫn yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu xây dựng chính sách an ninh mạng, chỉ định cán bộ phụ trách, giám sát các nguy cơ và đánh giá mức độ an toàn của nhà cung cấp.

Tuy nhiên, vụ tấn công cho thấy cần tiếp tục rà soát khả năng ứng phó với những sự cố có thể ảnh hưởng đồng thời đến doanh nghiệp, hạ tầng công cộng và hệ thống phương tiện.

Colmobil khẳng định sự cố đã được xử lý, các dịch vụ đang được khôi phục đầy đủ và cuộc tấn công không liên quan đến hệ thống của phương tiện hoặc nhà sản xuất.

Cơ quan An ninh mạng quốc gia Israel cho biết đang phối hợp với các bên liên quan và rút kinh nghiệm từ vụ việc nhằm tăng cường khả năng phòng vệ cho nền kinh tế.

Theo đánh giá của Calcalist, vụ tấn công Colmobil là lời cảnh báo về những rủi ro an ninh mạng ngày càng phức tạp trong ngành ôtô, khi một sự cố tại doanh nghiệp có thể gây ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi hoạt động thương mại và đặt ra thách thức đối với an toàn của toàn bộ hệ sinh thái phương tiện kết nối./.

Israel tăng cường huấn luyện tác chiến mạng đối phó tấn công mạng gia tăng Trong bối cảnh các cuộc xung đột hiện đại ngày càng gắn liền với hoạt động tấn công mạng, năng lực bảo vệ hạ tầng số đang trở thành một trong những yếu tố then chốt đối với an ninh quốc gia.