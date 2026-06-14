Israel tăng cường huấn luyện tác chiến mạng đối phó tấn công mạng gia tăng

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang đẩy mạnh công tác huấn luyện tác chiến mạng nhằm nâng cao năng lực ứng phó trước các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi trong bối cảnh số vụ tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự và an ninh của nước này đã tăng mạnh kể từ khi xung đột bùng phát.

Tại Trung tâm Huấn luyện Tác chiến mạng của Lực lượng Phòng vệ Israel, các binh sỹ được đặt vào những tình huống giả định mô phỏng sát với thực tế như hệ thống quân sự bị tin tặc xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát hoặc tê liệt hoàn toàn. Nhiệm vụ của họ là phải nhanh chóng phát hiện, cô lập sự cố, khôi phục hoạt động và truy vết nguồn tấn công.

Theo chỉ huy trung tâm, mục tiêu của các khóa huấn luyện là bảo đảm các đơn vị tác chiến mạng luôn trong trạng thái sẵn sàng trước các mối đe dọa thực tế. Các cuộc diễn tập được xây dựng theo nguyên tắc tương tự như huấn luyện chiến đấu truyền thống, trong đó binh sỹ phải liên tục đối mặt với những tình huống khó khăn để nâng cao khả năng phản ứng khi xảy ra sự cố thật.

Không giống các thao trường quân sự với xe tăng, pháo binh hay tên lửa, “chiến trường” tại trung tâm này là các hệ thống máy tính, mạng truyền thông và cơ sở dữ liệu. Các cuộc tấn công được mô phỏng bằng những mã độc, kỹ thuật xâm nhập và phương thức tấn công đang được các nhóm tin tặc sử dụng trên thực tế.

Mỗi đợt diễn tập có thể kéo dài một ngày đến vài ngày, không chỉ kiểm tra kỹ năng kỹ thuật của các chuyên gia an ninh mạng mà còn đánh giá khả năng chỉ huy, phối hợp và ra quyết định của các cấp chỉ huy trong điều kiện khủng hoảng. Sau mỗi cuộc diễn tập, các đơn vị đều phải tiến hành đánh giá chi tiết nhằm rút kinh nghiệm và hoàn thiện quy trình ứng phó.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, mức độ tương đồng giữa huấn luyện và thực chiến trong lĩnh vực mạng là rất cao, do bản chất của tác chiến mạng diễn ra trên các hệ thống công nghệ thông tin. Những hình thức tấn công được sử dụng trong huấn luyện có thể xuất hiện ngoài thực tế chỉ sau một thời gian ngắn.

Giới chức quân đội Israel cho biết kể từ sau sự kiện ngày 7/10/2023, số lượng các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống của Lực lượng Phòng vệ Israel đã tăng khoảng 7 lần so với trước đây. Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào xâm nhập thành công vào các hệ thống tác chiến trọng yếu của quân đội.

Theo các sỹ quan phụ trách chương trình, ngoài việc mô phỏng các phương thức tấn công đã được ghi nhận, trung tâm còn xây dựng các kịch bản dự báo những hình thức tấn công có thể xuất hiện trong tương lai nhằm giúp lực lượng phòng thủ chuẩn bị từ sớm.

Một điểm đáng chú ý là nhiều học viên tham gia chương trình không có nền tảng về công nghệ thông tin trước khi nhập ngũ. Tiêu chí tuyển chọn quan trọng nhất là tư duy sáng tạo, khả năng học hỏi và kỹ năng làm việc nhóm. Quân đội đảm nhiệm việc đào tạo chuyên môn từ đầu.

Bên cạnh huấn luyện trong nước, trung tâm còn thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập chung với quân đội và cơ quan an ninh của nhiều quốc gia đối tác.

Đại diện Cục Chỉ huy, Kiểm soát, Thông tin liên lạc và Công nghệ thông tin của Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết cơ sở này đã trở thành một trong những điểm hợp tác quốc tế nổi bật của Israel trong lĩnh vực an ninh mạng nhờ kinh nghiệm thực chiến và hệ thống huấn luyện chuyên sâu.

Giới quan sát nhận định việc Israel đầu tư mạnh cho đào tạo lực lượng tác chiến mạng phản ánh xu hướng ngày càng coi không gian mạng là một mặt trận chiến lược bên cạnh các lĩnh vực tác chiến truyền thống trên bộ, trên không và trên biển.

Trong bối cảnh các cuộc xung đột hiện đại ngày càng gắn liền với hoạt động tấn công mạng, năng lực bảo vệ hạ tầng số đang trở thành một trong những yếu tố then chốt đối với an ninh quốc gia./.

Tấn công mạng làm tê liệt dịch vụ 4 ngân hàng lớn của Iran Việc tấn công hạ tầng liên lạc dùng chung của nhiều ngân hàng cùng lúc cho thấy xu hướng các cuộc tấn công mạng ngày càng tập trung vào những mắt xích có khả năng gây ảnh hưởng trên diện rộng.