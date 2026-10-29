Iran khẳng định tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao

Iran mới đây khẳng định tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với các bên trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel, trong khi xuất hiện thông tin Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tìm cách khôi phục tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 28/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đang duy trì liên lạc thường xuyên với các bên trung gian để xem xét những đề xuất có thể giúp triển khai kế hoạch hòa bình 7 ngày trong thời gian ngắn hơn.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Iran vẫn sẵn sàng bảo vệ đất nước, song Tehran tiếp tục tạo cơ hội để các nỗ lực ngoại giao đạt kết quả.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Iran cùng ngày bác bỏ thông tin Qatar đã chính thức chuyển cho Tehran đề xuất hòa bình mới với lộ trình 7 ngày nhằm chấm dứt xung đột.

Theo quan chức này, Doha đã đưa ra một số ý tưởng nhưng phía Iran đánh giá những nội dung đó không thể chấp nhận được. Tehran đồng thời khẳng định lập trường về vấn đề hạt nhân không thay đổi.

Trước đó, truyền thông khu vực dẫn lời một nguồn tin am hiểu tiến trình đàm phán cho biết Qatar đã chuyển dự thảo thỏa thuận cho Iran ngày 25/10 và Tehran dự kiến phản hồi trước cuối tuần.

Theo nguồn tin, kế hoạch bao gồm các biện pháp xây dựng lòng tin được triển khai hằng ngày, với sự bảo đảm của một số quốc gia trung gian.

Trong khi đó, báo Wall Street Journal ngày 28/10 dẫn lời các quan chức Mỹ và những nguồn thạo tin cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance được cho là đã gửi thư tới Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei nhằm thúc đẩy nối lại tiến trình ngoại giao đang bế tắc. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của bức thư cũng như phản ứng từ phía Iran chưa được công bố.

Các diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3/11. Điều này cho thấy các nỗ lực ngoại giao vẫn được duy trì trong khi căng thẳng và sức ép quân sự tiếp tục phủ bóng lên triển vọng giải quyết xung đột.

Cũng trong ngày 28/10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố chính phủ sẽ nghiêm túc thực hiện chỉ thị của Lãnh tụ Tối cao Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng kéo dài, không xảy ra chiến tranh toàn diện nhưng cũng cũng không thể sống yên ổn trong hòa bình như hiện nay.

Ông đồng thời nhấn mạnh yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng trước mọi tình huống, nâng cao khả năng chống chịu quốc gia và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có./.

Mỹ chi ít nhất 47 tỷ USD cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran Chi phí chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đã lên ít nhất 47 tỷ USD, trong khi Washington được cho là đang cân nhắc phương án tấn công mới với quy mô lớn hơn.

