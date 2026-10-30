Qatar trở thành khách hàng mua khí LNG lớn nhất của Mỹ

Ngày 29/10, tập đoàn năng lượng QatarEnergy (Qatar) đã ký thỏa thuận 20 năm mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Louisiana LNG đang được xây dựng tại Mỹ của tập đoàn Woodside Energy (Australia), trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz làm gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Theo thỏa thuận, Woodside sẽ cung cấp LNG từ khi dây chuyền số 2 của dự án đi vào hoạt động, sau đó nâng sản lượng lên 3 triệu tấn/năm khi dây chuyền số 3 bắt đầu vận hành. QatarEnergy cho biết dự kiến nhận hàng từ năm 2030 và trở thành khách hàng mua LNG lớn nhất của Mỹ.

Thỏa thuận giúp QatarEnergy đa dạng hóa nguồn cung ngoài khu vực Vịnh, giảm rủi ro gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz. Đối với Woodside, hợp đồng tạo đầu ra dài hạn cho dự án Louisiana LNG, vốn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng. Trước đó, khách hàng duy nhất ký hợp đồng mua dài hạn LNG từ dự án này là tập đoàn năng lượng Uniper của Đức.

Woodside dự kiến bắt đầu sản xuất LNG tại cơ sở xuất khẩu Louisiana, có công suất 16,5 triệu tấn/năm, vào năm 2029. Tổng vốn đầu tư dự án ước tính 17,5 tỷ USD.

Dự án Louisiana LNG (trước đây là Driftwood LNG) là một siêu dự án hóa lỏng và xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng quy mô lớn đang được phát triển khai tại Calcasieu, tiểu bang Louisiana, Mỹ.

Dự án do tập đoàn năng lượng lớn nhất Australia - Woodside Energy - sở hữu 60% cổ phần và trực tiếp điều hành, phân phối hợp nhất công ty đầu tư nhân Stonepeak (nắm giữ 40% cổ phần).

Trong khi đó, giá LNG toàn cầu duy trì gần mức cao nhất nhiều năm do lo ngại xung đột Trung Đông kéo dài và dự báo thời tiết lạnh hơn. Giới phân tích nhận định hợp đồng kéo dài 20 năm cho thấy QatarEnergy đang tính đến nguy cơ rủi ro tại eo biển Hormuz tiếp tục ảnh hưởng đến an ninh năng lượng trong dài hạn./.

Qatar đóng cửa nhà máy LNG lớn nhất thế giới, giá khí đốt tăng vọt Tập đoàn QatarEnergy xác nhận việc tạm dừng sản xuất tại tổ hợp Ras Laffan - nơi cung cấp khoảng 1/5 sản lượng LNG toàn cầu, sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Iran.