Tổng thống Pháp thăm Saudi Arabia thúc đẩy hợp tác năng lượng và an ninh

Ngày 21/10, trong khuôn khổ chuyến thăm Saudi Arabia, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc hội đàm với Thái tử nước chủ nhà Mohammed bin Salman tại Cung điện Al Yamamah ở thủ đô Riyadh để thảo luận về mối quan hệ song phương cũng như các diễn biến khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Theo Văn phòng Tổng thống Pháp, tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định sự bền chặt trong quan hệ đối tác giữa hai nước.

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Pháp và Thái tử Saudi Arabia đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, hướng tới việc đảm bảo an ninh cho các chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết thêm phía Saudi Arabia đã đồng ý gia hạn - trong khoảng thời gian cần thiết - việc cung cấp bổ sung dầu diesel mà Pháp đã thỏa thuận trước đó nhằm đảm bảo đáp ứng các nhu cầu năng lượng của quốc gia châu Âu này.

Bên cạnh đó, Riyadh bày tỏ sự hài lòng trước sự hỗ trợ từ Paris trong việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu tại Yanbu; đồng thời, hai bên sẽ sớm tiến hành các cuộc tham vấn tiếp theo để mở rộng hợp tác an ninh. Pháp và Saudi Arabia sẽ phối hợp triển khai các dự án cơ sở hạ tầng nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz.

Saudi Arabia là điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến công du vùng Vịnh của Tổng thống Macron với các điểm đến trước đó gồm Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Qatar nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế và đầu tư.

Theo truyền thông Trung Đông, Tổng thống Pháp thực hiện chuyến công du các nước vùng Vịnh nhằm tìm kiếm sự đảm bảo nguồn cung dầu mỏ và dầu diesel từ các quốc gia trong khu vực, qua đó góp phần hạ nhiệt giá năng lượng tại nước này./.

Tổng thống Pháp cảnh báo nguy cơ thiếu nhiên liệu, tăng quân tại Saudi Arabia Tổng thống Macron cảnh báo bất ổn địa chính trị có thể gây sức ép lên giá nhiên liệu và kinh tế Pháp, đồng thời tuyên bố triển khai thêm quân tại Saudi Arabia để bảo vệ hạ tầng dầu mỏ.