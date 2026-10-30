Thành phố Hồ Chí Minh mở thêm kênh huy động vốn quốc tế cho hạ tầng qua VIFC

Tại Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã thông qua Nghị quyết quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC).

Cơ chế này được kỳ vọng mở thêm kênh huy động vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng trọng điểm, đồng thời tạo cơ sở phát triển thị trường trái phiếu quốc tế tại thành phố.

Áp lực huy động vốn cho hạ tầng của Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng lớn trong bối cảnh nhu cầu đầu tư vượt xa khả năng cân đối ngân sách. Giai đoạn 2026-2030, tổng nhu cầu đầu tư công của thành phố ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, trong khi nguồn vốn ngân sách dự kiến chỉ đáp ứng khoảng 31%.

Hiện thành phố có 98 công trình, dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm với tổng mức đầu tư sơ bộ trên 1,5 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó, danh mục 90 dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 2026-2031 có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1,27 triệu tỷ đồng.

Trong khi đó, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân hai con số, với tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm tương đương 35-40% GRDP. Quy mô dân số dự kiến tăng lên khoảng 18 triệu người vào năm 2030, 25 triệu người vào năm 2045 và hơn 27 triệu người vào năm 2050, theo quy hoạch tổng thể Thành phố giai đoạn 2025-2050 đang được trình Hội đồng Nhân dân Thành phố xem xét.

Quy mô phát triển và tốc độ đô thị hóa đặt ra yêu cầu lớn về đầu tư giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình thiết yếu. Trong bối cảnh dư địa ngân sách có hạn, việc đa dạng hóa các kênh huy động vốn, đặc biệt là tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường tài chính quốc tế, trở thành một trong những yêu cầu quan trọng.

Cơ sở chính sách cho cơ chế huy động vốn này được xác lập tại Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Theo đó, thành phố được huy động vốn cho các dự án trọng điểm thông qua phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình và vay vốn từ các tổ chức tài chính trong nước, quốc tế.

Trên cơ sở đó, Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 (hiệu lực từ ngày 01/10/2026) lần đầu tiên tạo hành lang pháp lý cho chính quyền thành phố phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế, xác định đây là thị trường phát hành thu hút dòng vốn quốc tế cho thành phố.

Nghị quyết quy định các nội dung cốt lõi đối với việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình của thành phố tại VIFC về chủ thể phát hành; mục đích sử dụng vốn; nguyên tắc phát hành; trách nhiệm thanh toán…

Việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ mở rộng khả năng huy động nguồn lực cho các dự án trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn tạo tiền đề phát triển thị trường trái phiếu quốc tế - một trong bốn trụ cột sản phẩm chiến lược của VIFC-HCMC.

Thông qua cơ chế này, VIFC-HCMC hướng đến hình thành hệ sinh thái thị trường vốn có khả năng kết nối nhu cầu huy động vốn trong nước với các nhà đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ tài chính chuyên sâu như tư vấn phát hành, thu xếp vốn, xếp hạng tín nhiệm và quản trị rủi ro.

Chia sẻ về ý nghĩa của Nghị quyết, ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) cho rằng, huy động vốn quốc tế không chỉ là việc của một cơ quan hay chỉ là một giao dịch. Đó là kết quả của quy hoạch, kỷ luật tài chính, chuẩn bị dự án và khuôn khổ pháp lý cùng được vận hành đồng bộ. Nghị quyết là căn cứ pháp lý để Ủy ban Nhân dân Thành phố chuẩn bị cho đợt phát hành đầu tiên.

"Đợt phát hành đầu tiên chắc chắn sẽ là đợt phát hành có nhiều thách thức, nhưng cũng là đợt phát hành có ý nghĩa nhất. Đợt phát hành này sẽ đặt nền tảng cho uy tín của thành phố trên thị trường vốn quốc tế, mở đường cho các đợt phát hành tiếp theo của thành phố, đồng thời mở ra cơ hội để các doanh nghiệp tiếp bước phát hành tại VIFC," ông Huân nhận định.

Theo VIFC-HCMC, để triển khai Nghị quyết này, thành phố dự kiến lựa chọn một số dự án tiên phong để phát hành trái phiếu tại VIFC trong giai đoạn đầu. VIFC và các đơn vị của thành phố đang phối hợp xây dựng danh mục các dự án khả thi, phù hợp với nhu cầu huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu này. Các đợt phát hành trái phiếu tại VIFC hướng tới các nhà đầu tư quốc tế và các thành viên của VIFC./.

Đề xuất đưa tài chính hàng không trở thành trụ cột khác biệt của VIFC-HCMC Sovico đề xuất đưa tài chính hàng không thành trụ cột cạnh tranh của VIFC-HCMC, với cơ chế hỗ trợ giao dịch tàu bay và mục tiêu triển khai các giao dịch ưu tiên từ tháng 11/2026.