Yêu cầu VIFC-HCMC triển khai các giao dịch đầu tiên ngay trong tháng 11

Chiều 28/10, bên lề Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF2026) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, làm việc với các thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) và các nhà đầu tư tiềm năng nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình vận hành trung tâm.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp phản ánh khó khăn về tài khoản, thanh toán và chuyển vốn quốc tế do trung tâm chưa có ngân hàng thành viên. Bên cạnh đó, các kiến nghị tập trung vào chính sách thuế, quỹ đầu tư và quản lý tài sản. Trong sáng cùng ngày, VIFC-HCMC đã công bố 10 thành viên đầu tiên, chủ yếu là các công ty holding (loại hình doanh nghiệp có chức năng chính nắm giữ, quản lý vốn góp hoặc cổ phần tại các doanh nghiệp khác, qua đó quản lý danh mục đầu tư và điều phối nguồn vốn).

Đại diện Tập đoàn Sovico, ông Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HDBank kiến nghị điều chỉnh một số điều kiện cấp phép ngân hàng theo hướng phù hợp với thực tiễn, đặc biệt đối với tiêu chí xử phạt hành chính của chủ sở hữu và đánh giá nhân sự cấp cao là người nước ngoài.

Đại diện Sovico cũng đề xuất cho phép ngân hàng thành viên thí điểm các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư như tư vấn mua bán, sáp nhập (M&A) và tái cấu trúc doanh nghiệp, qua đó tăng khả năng kết nối nguồn vốn với các cơ hội đầu tư. Tập đoàn cũng đề xuất phát triển tài chính hàng không thành một trụ cột cạnh tranh của VIFC-HCMC.

Trong khi đó, REE Energy Finance, một trong 10 thành viên đầu tiên của VIFC-HCMC, cho biết việc huy động vốn dài hạn cho các dự án năng lượng gặp khó khăn do lãi suất cao, biến động tỷ giá và yêu cầu ổn định chính sách.

Sau khi nghe các kiến nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu VIFC-HCMC chuyển nhanh từ thiết lập tổ chức sang vận hành thực chất, từ thu hút thành viên sang phát triển thị trường, từ cam kết đầu tư sang giao dịch thực tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu Cơ quan điều hành VIFC-HCMC phối hợp với các thành viên lựa chọn những giao dịch có khả năng triển khai sớm, phấn đấu ký kết và thực hiện các giao dịch đầu tiên ngay trong tháng 11/2026. Các giao dịch cần được cụ thể hóa về đối tác, phương án vốn, cấu trúc giao dịch và điều kiện pháp lý, đồng thời xác định rõ những vướng mắc cần tháo gỡ. Việc ưu tiên một số giao dịch trong giai đoạn đầu không đồng nghĩa giới hạn phạm vi hoạt động của trung tâm. Những giao dịch có nhu cầu thị trường, đáp ứng quy định pháp luật và đủ điều kiện triển khai vẫn có thể được thực hiện.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cấp phép, an toàn tài chính, quản lý ngoại hối, phòng, chống rửa tiền và bảo vệ nhà đầu tư. Mục tiêu là hình thành những giao dịch hợp pháp, khả thi, có thể nhân rộng và tạo dựng niềm tin trên thị trường. Song song đó, các bộ, ngành cần khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc về tài khoản, ngân hàng, ngoại hối, thanh toán, thuế, quỹ đầu tư và quản lý tài sản.

Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Cơ quan điều hành trung tâm hoàn thiện hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục và điều kiện cấp phép, phấn đấu trong tháng 11/2026 có ngân hàng trở thành thành viên chính thức. Đối với các kiến nghị liên quan đến thể chế, cần phân loại rõ vấn đề thuộc thẩm quyền xử lý theo quy định hiện hành, vấn đề cần hướng dẫn bổ sung và nội dung phải sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật. Việc tháo gỡ khó khăn phải bảo đảm đúng thẩm quyền, rút ngắn thủ tục cần thiết nhưng không làm phát sinh khoảng trống trong quản lý hoặc ảnh hưởng đến an toàn hệ thống tài chính.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Về định hướng dài hạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng VIFC-HCMC không chỉ là nơi thu hút vốn hoặc đặt trụ sở của các tổ chức tài chính, mà cần trở thành đầu mối tổ chức thị trường, phát triển sản phẩm và kết nối, phân bổ hiệu quả nguồn vốn trong nước và quốc tế.

Trước mắt, trung tâm cần tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế và nhu cầu thực tế như thị trường vốn, quỹ đầu tư, quản lý tài sản và tài trợ dự án; đồng thời phát triển tài chính hạ tầng, tài chính xanh, tài chính thương mại, tài chính logistics và các dịch vụ hỗ trợ chuỗi cung ứng. Các lĩnh vực tài chính số, thị trường hàng hóa và sản phẩm tài chính mới sẽ được mở rộng theo lộ trình phù hợp.

Theo Phó Thủ tướng, việc phát triển các kênh huy động vốn ngoài tín dụng ngân hàng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế lớn, qua đó góp phần giảm áp lực huy động và cung ứng tín dụng đối với hệ thống ngân hàng thương mại. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, trung tâm cần hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, bao gồm ngân hàng, quỹ đầu tư, tư vấn và thu xếp vốn, lưu ký, thanh toán, bảo hiểm, xếp hạng tín nhiệm, tư vấn pháp lý và các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Chất lượng thể chế, hạ tầng công nghệ, cơ chế giải quyết tranh chấp, năng lực giám sát và nguồn nhân lực cũng là những yếu tố nền tảng.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng nhấn mạnh yêu cầu liên kết chặt chẽ giữa hai địa điểm của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, phát huy lợi thế riêng nhưng tránh phân tán nguồn lực, hướng tới hình thành hệ sinh thái tài chính thống nhất có khả năng kết nối với thị trường khu vực và thế giới.

Về tổ chức thực hiện, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các cơ quan xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả đầu ra của từng nhiệm vụ. Hiệu quả hoạt động của trung tâm cần được đánh giá bằng các giao dịch thực tế, lượng vốn quốc tế huy động và giải ngân, chất lượng dịch vụ, thời gian xử lý thủ tục cùng mức độ an toàn, minh bạch của thị trường./.

Thành phố Hồ Chí Minh công bố 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính Quốc tế và Tuyên bố chung với WEF Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức công bố 10 thành viên đầu tiên của trung tâm. AEF 2026 cũng ra Tuyên bố chung về định hướng hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).