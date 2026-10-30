Cổ phiếu Intel lao dốc sau sự cố nổ nhà máy tại Israel

Cổ phiếu của tập đoàn sản xuất chip Intel (Mỹ) giảm khoảng 20% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 29/10 sau khi doanh nghiệp công bố dự báo doanh thu và lợi nhuận quý 4/2026 thấp hơn kỳ vọng của thị trường.

Sự cố nổ nhà máy tại Israel, gây thiệt hại ước tính khoảng 600 triệu USD doanh thu trong hai quý, là một trong những nguyên nhân chính khiến triển vọng kinh doanh của Intel trở nên kém khả quan.

Theo trang tin công nghệ CTech của Israel, Intel dự báo doanh thu quý IV đạt từ 15-16 tỷ USD, thấp hơn mức 17,07 tỷ USD mà các nhà phân tích Phố Wall kỳ vọng. Lợi nhuận điều chỉnh dự kiến đạt 0,25 USD/cổ phiếu, so với mức dự báo 0,43 USD/cổ phiếu.

Một yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh là vụ nổ xảy ra trong tháng 10 tại nhà máy Intel ở thị trấn Kiryat Gat, miền Nam Israel, khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng. Sự cố buộc nhà máy phải ngừng hoạt động khoảng hai tuần, gây gián đoạn nguồn cung chip dành cho các trung tâm dữ liệu.

Intel ước tính vụ việc sẽ làm giảm khoảng 300 triệu USD doanh thu trong quý IV và khiến biên lợi nhuận gộp giảm khoảng 2 điểm phần trăm. Giám đốc Tài chính David Zinsner cho biết tác động đối với doanh thu quý I/2027 có thể ở mức tương tự, nâng tổng thiệt hại doanh thu dự kiến trong hai quý lên khoảng 600 triệu USD.

Nhà máy Kiryat Gat chủ yếu sản xuất chip phục vụ trung tâm dữ liệu theo công nghệ 10 nanomet. Intel đang đánh giá khả năng tận dụng các tấm bán dẫn bị ảnh hưởng sau vụ nổ và dự kiến bắt đầu tăng công suất trở lại vào cuối tuần này. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa loại trừ khả năng sự cố tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trong thời gian tới.

Triển vọng kém khả quan được công bố dù Intel ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3 tương đối tích cực, với doanh thu đạt 16,51 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận điều chỉnh đạt 0,52 USD/cổ phiếu, vượt mức dự báo 0,40 USD. Đặc biệt, mảng chip dành cho trung tâm dữ liệu ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh nhất trong 15 năm.

Tuy nhiên, doanh thu mảng chip máy tính cá nhân giảm 5% xuống còn 8,1 tỷ USD, thấp hơn mức kỳ vọng 8,98 tỷ USD. Intel dự báo tình trạng suy yếu của thị trường máy tính cá nhân có thể kéo dài ít nhất đến hết nửa đầu năm 2027.

Giám đốc điều hành Intel Lip-Bu Tan cho biết doanh nghiệp đang ưu tiên mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu đối với dòng bộ xử lý máy chủ Xeon, đồng thời tiếp tục cải thiện danh mục sản phẩm và công nghệ chế tạo chip.

Tuy nhiên, sự cố tại Israel cùng những khó khăn trên thị trường máy tính cá nhân đang tạo thêm sức ép đối với nỗ lực phục hồi hoạt động kinh doanh của tập đoàn./.

Nổ nhà máy chip Intel tại Israel khiến 3 người bị thương nặng Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ cùng chuyên gia xử lý vật liệu nguy hiểm đã ngay lập tức được điều động tới hiện trường để xử lý đám cháy, tìm kiếm cứu nạn và đánh giá nguy cơ phát tán hóa chất độc hại.