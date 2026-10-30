Cổ phiếu của Amazon giảm bất chấp doanh thu điện toán đám mây tăng mạnh

Cổ phiếu của Amazon giảm hơn 7% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 29/10 sau khi tập đoàn công nghệ Mỹ công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2026 thấp hơn dự báo của giới phân tích về doanh thu và lợi nhuận, dù hoạt động điện toán đám mây tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Theo số liệu của FactSet, Amazon đạt doanh thu 201,9 tỷ USD và lợi nhuận 20,7 tỷ USD trong quý 3 năm 2026, thấp hơn mức dự báo tương ứng 202,2 tỷ USD và 21,5 tỷ USD. Doanh thu quảng cáo cũng không đạt kỳ vọng, ở mức 19,6 tỷ USD so với dự báo 20,8 tỷ USD.

Trong khi đó, bộ phận dịch vụ điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng, giúp tập đoàn duy trì vị thế trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Giám đốc điều hành Andy Jassy cho biết nhu cầu đối với chip AI Trainium do Amazon tự phát triển đang mạnh và công ty dự kiến mở rộng khả năng cung cấp sản phẩm này vào cuối năm 2027.

Amazon vẫn dự kiến chi khoảng 220 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm 2026, chủ yếu phục vụ phát triển AI và hạ tầng liên quan.

Tuy nhiên, mức chi tiêu lớn của các tập đoàn công nghệ đang khiến nhà đầu tư quan tâm hơn đến hiệu quả sinh lời, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải huy động vốn và gia tăng vay nợ để xây dựng trung tâm dữ liệu, mua chip và mở rộng năng lực tính toán.

Diễn biến của Amazon diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu các tập đoàn công nghệ lớn chịu sức ép. Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, giảm hơn 10% sau phiên giao dịch ngày 28/10 và đóng cửa giảm hơn 12% trong ngày 29/10, trong khi cổ phiếu Intel lao dốc khoảng 20% trong giao dịch ngoài giờ sau cảnh báo về triển vọng suy yếu kéo dài của thị trường máy tính cá nhân.

Bên cạnh đầu tư AI, các tập đoàn công nghệ Mỹ tiếp tục tái cơ cấu nhân sự nhằm kiểm soát chi phí. Amazon thông báo cắt giảm 16.000 việc làm trong tháng 1/2026, sau đợt cắt giảm 14.000 việc làm năm trước.

Xu hướng này phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với các doanh nghiệp công nghệ trong việc cân bằng giữa đầu tư phát triển AI, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận cho cổ đông./.

Hàng nghìn việc làm bị đe dọa nếu Amazon đóng cửa 15 kho hàng tại New York Dự luật giao hàng mới tại thành phố New York, Mỹ, đang đẩy tập đoàn Amazon vào nguy cơ rút lui khỏi 15 cơ sở tiếp vận, khiến khoảng 7.000 lao động đứng trước rủi ro mất việc.