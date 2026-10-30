Giá vàng trong nước đồng loạt giảm, SJC xuống ngưỡng 141,4 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (30/10), giá vàng trong nước giảm 800.000-1.300.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 7 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC tại các công ty cùng giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Doji, vàng SJC đang giao dịch ở mức 138,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại Công ty Phú Quý, vàng SJC giao dịch 137,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Cùng xu hướng giảm, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 137,4-140,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 136,4-140,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.012 USD/ounce, giảm khoảng 45 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 15,7 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, giảm 7 đồng/USD so với hôm qua.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.610-26.020 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động. Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.635-26.015 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.563-26.008 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng giảm 10 đồng/USD.

Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.600-25.990 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 20 đồng/USD so với phiên trước./.

Vàng SJC giữ mức 142,7 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm tăng 13 đồng Giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước sáng nay đồng loạt đi ngang, thương hiệu SJC duy trì ở ngưỡng 142,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua–bán đang là 3-4,5 triệu đồng/lượng.