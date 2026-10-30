Lâm Đồng thu hút hơn 176.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong 10 tháng

Trong 10 tháng năm 2026, tỉnh Lâm Đồng thu hút 70 dự án đầu tư cấp mới với tổng vốn đăng ký 176.494 tỷ đồng, tăng 18 dự án so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp, thương mại và du lịch tiếp tục tăng trưởng; tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, đòi hỏi tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn trong những tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trong số 70 dự án đầu tư cấp mới, có 10 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Riêng tại các khu công nghiệp, tỉnh thu hút 21 dự án; trong đó, có 4 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 10.972 tỷ đồng và 24,84 triệu USD.

Bên cạnh các dự án cấp mới, có 57 dự án ngoài khu công nghiệp được điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với số vốn 22.780 tỷ đồng. Phần lớn các dự án điều chỉnh tập trung vào lĩnh vực khai khoáng và năng lượng tái tạo.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,42%; hầu hết sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Ở lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng ước đạt trên 169.000 tỷ đồng, tăng 19,78% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 2.877,3 triệu USD, tăng 4,97%.

Đáng chú ý, ngành du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế địa phương. Trong 10 tháng, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng đạt trên 20 triệu lượt, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt 1,2 triệu lượt, tăng 15,3%. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 57.500 tỷ đồng.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được triển khai bằng nhiều hình thức; các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách được tổ chức, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến. Hạ tầng du lịch tiếp tục được quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng ngày càng tăng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, giải ngân vốn đầu tư công vẫn là vấn đề cần tập trung tháo gỡ. Đến ngày 27/10, toàn tỉnh mới giải ngân trên 11.500 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch vốn; trong đó, vốn năm 2026 giải ngân đạt 54,79% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao; vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026 đạt 61,72% kế hoạch.

Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, xã Hàm Kiệm, Lâm Đồng tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thu hút dự án đầu tư. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Những khó khăn chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm; việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu tại một số dự án còn chậm. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc ở một số chủ đầu tư chưa quyết liệt; năng lực của một số nhà thầu và việc phối hợp xử lý vướng mắc cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đặt ra nhiệm vụ trọng tâm trong hai tháng cuối năm tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và các dự án đầu tư; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh kích cầu du lịch, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026./.



Thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng Hiện nay tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai xây dựng các khu công nghiệp trọng điểm; trong đó, có dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 với diện tích 1.070 ha.