Binance bị tấn công mạng quy mô lớn, thị trường tiền mã hóa chao đảo

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance mới đây xác nhận đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng quy mô lớn. Trong nỗ lực ngăn chặn thất thoát tài sản, Binance đã phong tỏa hơn 2,5 tỷ USD, trong khi số tiền bị đánh cắp theo ước tính ban đầu có thể lên tới khoảng 5,9 tỷ USD.

Vào khoảng 0h30 giờ GMT ngày 30/10 (tức 7h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam), Binance thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động nạp và rút tiền để tiến hành kiểm tra an ninh, phong tỏa tài sản và phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật.

Theo Binance, số tài sản được phong tỏa có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới khi công ty phối hợp với cơ quan chức năng, các tổ chức phát hành tiền mã hóa, đơn vị phân tích dữ liệu blockchain và các đối tác trong ngành để truy vết, ngăn chặn việc dịch chuyển những tài sản liên quan.

Đến nay, Binance cũng như các chuyên gia trong ngành vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể về phương thức tin tặc sử dụng để thực hiện vụ xâm nhập.

Binance hiện là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới xét theo khối lượng giao dịch hằng ngày. Sau khi vụ việc được phát hiện, công ty liên tục đăng tải thông báo trên mạng xã hội X, trong đó khẳng định tài sản của người dùng “hoàn toàn an toàn”, đồng thời cam kết sẽ “bù đắp toàn bộ thiệt hại”.

Quy mô thực tế của vụ tấn công hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis ước tính giá trị tài sản bị đánh cắp tại thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 5,912 tỷ USD tài sản số.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là một trong những vụ tấn công mạng gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay đối với lĩnh vực tiền mã hóa, vượt xa mức 1,5 tỷ USD bị đánh cắp khỏi sàn Bybit hồi tháng 2/2025.

Trong khi đó, Công ty bảo mật blockchain Blockaid xác định được khoảng 3,3 tỷ USD giao dịch đáng ngờ liên quan đến các ví được liên kết với Binance trên các nền tảng Ethereum, Arbitrum và Avalanche.

Hai nhà phát hành các đồng tiền mã hóa ổn định (stablecoin) là Tether và Circle đã đóng băng tổng cộng hơn 2,3 tỷ USD tài sản số. Cụ thể, Giám đốc điều hành (CEO) Circle Jeremy Allaire cho biết công ty đã đóng băng hơn 800 triệu USDC.

Vài phút sau, CEO Tether Paolo Ardoino cho biết công ty đã phong tỏa khoảng 1,6 tỷ USDT có liên quan đến lỗ hổng bảo mật tiềm tàng này. USDT và USDC đều là các stablecoin, có giá trị được neo theo đồng USD nhằm hạn chế biến động giá.

Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Những thông tin về vụ tấn công đã nhanh chóng tác động tiêu cực đến thị trường tiền mã hóa. Vào khoảng 0h25 GMT ngày 30/10, giá Bitcoin giảm gần 5%, Ethereum mất gần 6%, trong khi BNB - đồng tiền điện tử thuộc hệ sinh thái Binance - lao dốc gần 10%. Phần lớn các đồng tiền mã hóa chủ chốt khác cũng ghi nhận xu hướng giảm, ngoại trừ các stablecoin vốn được thiết kế để duy trì giá trị ổn định.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh ngày càng gia tăng những lo ngại về nguy cơ các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) với năng lực ngày càng mở rộng có thể làm suy yếu các phương thức mã hóa và hệ thống bảo mật công nghệ thông tin, qua đó tạo ra những thách thức mới đối với an ninh của thị trường tài sản số./.

Binance tạm dừng hoạt động tại nhiều quốc gia châu Âu Binance cho biết thêm việc tạm dừng cung cấp dịch vụ không chỉ diễn ra tại Pháp mà các thông báo tương tự đã được gửi đến những người dùng bị ảnh hưởng tại các thị trường khác thuộc EU.