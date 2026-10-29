Làn sóng đầu tư vào AI làm gia tăng rủi ro đối với đồng USD

Làn sóng vốn nước ngoài đổ vào cổ phiếu công nghệ và các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm gia tăng nguy cơ đồng USD suy yếu nếu cơn sốt AI đảo chiều.

Khi đó, đồng bạc xanh có thể mất đi lợi thế vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn mỗi khi thị trường biến động.

Theo giới phân tích, ngày 28/10, dòng vốn nước ngoài đổ vào cổ phiếu Mỹ đã đạt mức kỷ lục, tập trung vào các tập đoàn công nghệ lớn, trái phiếu doanh nghiệp và hạ tầng điện phục vụ AI. Trong khi đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Mỹ tăng chậm hơn.

Điều này khiến thị trường ngày càng phụ thuộc vào dòng vốn đầu tư có thể nhanh chóng rút đi khi triển vọng tăng trưởng, lãi suất hoặc định giá cổ phiếu thay đổi.

Ông Dominic Bunning, phụ trách chiến lược ngoại hối nhóm 10 đồng tiền chủ chốt tại ngân hàng Nomura, nhận định nếu làn sóng đầu tư vào AI đảo chiều, chưa chắc đồng USD sẽ được hưởng lợi như trong các đợt biến động trước đây.

Dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện trong tuần trước, khi lo ngại về mức định giá quá cao của các doanh nghiệp AI khiến nhà đầu tư chuyển sang đồng yen Nhật Bản và franc Thụy Sĩ - hai đồng tiền thường được xem là nơi trú ẩn an toàn - thay vì USD.

Theo các chuyên gia, mối liên hệ giữa giao dịch cổ phiếu AI và diễn biến đồng USD ngày càng rõ nét.

Ông Erik Nelson, phụ trách chiến lược ngoại hối toàn cầu tại Wells Fargo, cho rằng dòng vốn này có đặc điểm giống “vốn nóng” tại các thị trường mới nổi, dễ dịch chuyển khi tâm lý nhà đầu tư thay đổi. Cơn sốt AI đã thúc đẩy kỳ vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ, lạm phát và lãi suất duy trì ở mức cao, qua đó hỗ trợ đồng USD. Nếu lợi nhuận từ AI không đáp ứng kỳ vọng, cả thị trường cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và lãi suất đều có thể chịu sức ép. Tăng trưởng chậm lại cũng có thể buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, làm suy giảm lợi thế lợi suất của đồng USD.

Rủi ro còn nằm ở quy mô đầu tư hạ tầng AI. Nếu các khoản đầu tư không mang lại hiệu quả như kỳ vọng, chi phí vay vốn có thể tăng, buộc doanh nghiệp cắt giảm chi tiêu, kéo theo nhu cầu đối với thiết bị công nghiệp, phần cứng và năng lượng suy yếu.

Những lo ngại về các công ty điện toán đám mây phục vụ AI có mức nợ cao đã khiến chi phí bảo hiểm rủi ro tín dụng của một số doanh nghiệp tăng mạnh trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, đồng USD không nhất thiết suy yếu ngay khi cổ phiếu công nghệ giảm giá. Trong khủng hoảng tài chính năm 2008 và tháng 3/2020, nhu cầu cấp thiết về USD để thanh toán các nghĩa vụ nợ đã khiến đồng tiền này tăng giá trong ngắn hạn. Kịch bản tương tự vẫn có thể xảy ra nếu thị trường rơi vào khủng hoảng thanh khoản.

Theo các chuyên gia, điều đáng theo dõi không chỉ là mức giảm của cổ phiếu công nghệ Mỹ, mà còn là khả năng những bất ổn trong lĩnh vực AI lan sang thị trường tín dụng, tăng trưởng kinh tế và chính sách tiền tệ. Nếu các rủi ro này đồng thời gia tăng, vị thế của USD trên thị trường quốc tế có thể chịu sức ép đáng kể trong thời gian tới./.

Đồng USD đứt mạch tăng trước áp lực kép từ cổ phiếu AI và Fed Chốt phiên cuối tuần 16/10, chỉ số đồng USD (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt - giảm 0,17% xuống 101,87.