Bốn “ông lớn” tài chính Hàn Quốc lãi kỷ lục dù gặp không ít thách thức

Bốn tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc gồm KB, Shinhan, Hana và Woori ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý 3/2026, với tổng lợi nhuận ròng đạt 5.760 tỷ won (khoảng 4,31 tỷ USD).

Tuy nhiên, những vụ tấn công mạng và rò rỉ dữ liệu gần đây, cùng yêu cầu siết chặt quản trị doanh nghiệp từ các cơ quan quản lý, đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành tài chính nước này.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo số liệu thị trường tài chính Hàn Quốc công bố ngày 29/10, cho biết Tập đoàn tài chính KB dẫn đầu với lợi nhuận ròng quý 3 đạt 1.910 tỷ won, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận lũy kế 9 tháng đạt mức kỷ lục 5.790 tỷ won. Đứng thứ hai là Shinhan với lợi nhuận ròng 1.580 tỷ won, tăng 11,3%; lợi nhuận 9 tháng cũng đạt mức cao kỷ lục 5.030 tỷ won.

Trong khi đó, Hana ghi nhận lợi nhuận ròng 1.220 tỷ won, mức cao nhất theo quý kể từ khi sáp nhập Hana Bank và Korea Exchange Bank năm 2015. Woori là tập đoàn duy nhất có lợi nhuận sụt giảm, giảm 15,7% xuống còn 1.040 tỷ won. Dù vậy, đây là quý thứ hai liên tiếp Woori đạt lợi nhuận trên 1.000 tỷ won, lần đầu tiên kể từ khi tập đoàn được thành lập năm 2019.

Kết quả kinh doanh tích cực diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý Hàn Quốc gia tăng sức ép đối với các tổ chức tài chính về trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Những vụ tấn công mạng và rò rỉ dữ liệu gần đây làm dấy lên lo ngại về năng lực bảo mật, kiểm soát nội bộ, nhất là khi tin tặc ngày càng sử dụng các công cụ tinh vi có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại cuộc họp với lãnh đạo 8 tập đoàn tài chính lớn ngày 28/10, Thống đốc Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) Lee Chan Jin yêu cầu hội đồng quản trị các doanh nghiệp coi an ninh mạng là ưu tiên hàng đầu, thay vì chỉ xem đây là nghĩa vụ tuân thủ quy định hoặc khoản chi phí có thể cắt giảm.

Ông đồng thời đề nghị tăng cường tính minh bạch và công bằng trong quy trình lựa chọn, bổ nhiệm lãnh đạo các công ty con, nhất là trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp chuẩn bị tiến hành quy trình kế nhiệm giám đốc điều hành (CEO).

Trước đó, tại cuộc họp khẩn cấp ngày 14/10, Tổng thư ký Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Shin Jin Chang bày tỏ quan ngại về việc nhiều tổ chức tài chính vẫn chưa đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh cơ bản, bất chấp những cảnh báo và yêu cầu tăng cường kiểm soát.

Dự kiến, ngày 5/11, Chủ tịch FSC Lee Eog Weon sẽ làm việc với lãnh đạo các hiệp hội tài chính và CEO của 5 ngân hàng thương mại lớn nhất Hàn Quốc nhằm thảo luận biện pháp nâng cao khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng có sử dụng AI.

Những động thái trên cho thấy, bên cạnh mục tiêu duy trì tăng trưởng và lợi nhuận, bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu và nâng cao trách nhiệm quản trị đang trở thành những yêu cầu ngày càng quan trọng đối với các tập đoàn tài chính Hàn Quốc./.

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