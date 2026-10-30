30 startup sáng tạo được truyền thông đánh giá cao tại FIX 2026

Hãy hình dung một buổi sáng bình thường tại một căn hộ ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Ông Kim, 78 tuổi, sống một mình sau khi vợ qua đời. Các con ông đều đi làm và chỉ có thể ghé thăm cha vào buổi tối. Để gia đình yên tâm hơn về tình trạng sinh hoạt của ông Kim, con gái ông đã lắp đặt hệ thống FIRA của công ty Farmity.

Khác với camera giám sát thông thường, FIRA sử dụng radar sóng milimet (mmWave) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi chuyển động, tư thế và một số dấu hiệu sinh tồn của người sử dụng mà không cần ghi lại hình ảnh cá nhân. Nhờ đó, ông Kim có thể duy trì sự riêng tư trong không gian sống của mình.

Khoảng 7 giờ sáng, hệ thống ghi nhận ông Kim thức dậy và di chuyển từ phòng ngủ sang phòng bếp. Những dữ liệu về hoạt động hằng ngày được phân tích để xây dựng hồ sơ sinh hoạt, giúp phát hiện những thay đổi bất thường so với thói quen thông thường.

Đến gần trưa, ông Kim bất ngờ bị mất thăng bằng và ngã trong phòng khách. Radar FIRA nhận diện sự thay đổi tư thế, kết hợp phân tích chuyển động để xác định tình huống có khả năng là một sự cố té ngã. Hệ thống lập tức gửi cảnh báo đến điện thoại của con gái ông và trung tâm chăm sóc đang kết nối. Nhân viên phụ trách nhanh chóng gọi điện kiểm tra tình trạng của ông và điều phối hỗ trợ khi cần thiết.

Đó là kịch bản cho thấy sức mạnh và tính nhân văn của một sản phẩm chủ đạo mà Farmity đang phát triển, cũng là lý do lớn để đại diện VietnamPlus lựa chọn trao cho công ty giải Best of FIX 2026 Global Media Awards (Giải thưởng Xuất sắc nhất FIX do truyền thông quốc tế trao tặng).

Farmity là doanh nghiệp công nghệ của Hàn Quốc, thành lập năm 2020, có trụ sở tại thành phố Daegu. Công ty hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và công nghệ nhận diện không gian dựa trên AI Spatial AI), tập trung phát triển các giải pháp có khả năng phân tích môi trường thực tế, nhận diện hành vi và hỗ trợ bảo đảm an toàn trong các hoạt động công nghiệp.

Tại triển lãm Công nghệ Đổi mới Tương lai (Future Innovation Tech Expo (FIX)) 2026 diễn ra ở thành phố Daegu, ngoài FIRA, Farmity còn giới thiệu hệ sinh thái công nghệ FIVIS. Trong đó, nổi bật là giải pháp FIVIS SafeX dành cho giám sát và cảnh báo an toàn công nghiệp.

Điểm đáng chú ý của FIVIS SafeX là khả năng ứng dụng AI để chuyển đổi hình ảnh từ hệ thống camera giám sát CCTV thông thường thành dữ liệu không gian 3D. Thông qua các công nghệ ước tính chiều sâu, tái tạo đám mây điểm (Point Cloud) và theo dõi chuyển động, hệ thống có thể phân tích vị trí, tư thế và mối tương quan giữa con người, phương tiện, máy móc trong cùng một không gian.

Từ đó, FIVIS SafeX hỗ trợ phát hiện những tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như người lao động đi vào khu vực hạn chế, nguy cơ va chạm giữa công nhân và xe nâng, té ngã hoặc các dấu hiệu bất thường khác. Giải pháp cũng hướng tới việc tận dụng hạ tầng camera sẵn có, giúp doanh nghiệp giảm nhu cầu đầu tư mới toàn bộ hệ thống thiết bị giám sát.

3 doanh nghiệp được VietnamPlus lựa chọn trao giải. (Ảnh: AVING News)

Hai doanh nghiệp còn lại ngoài Farmity được VietnamPlus lựa chọn trao giải là JINMYUNG I&C (hệ thống camera giám sát tích hợp AI và giải pháp an toàn âm thanh) và iM Robotics (robot di động tự hành AMR phục vụ logistics công nghiệp).

Là doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên về thiết bị giám sát hình ảnh, hệ thống phát thanh và âm thanh, JINMYUNG I&C tập trung phát triển các sản phẩm kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao khả năng phát hiện và ứng phó với những tình huống khẩn cấp.

Hai sản phẩm đáng chú ý được doanh nghiệp giới thiệu tại triển lãm là camera phát hiện cháy sử dụng ba loại cảm biến và hệ thống phát thanh tăng cường phòng chống thảm họa.

Trong đó, camera phát hiện cháy Triple Detector tích hợp cảm biến tử ngoại (UV), hồng ngoại (IR) và CMOS để phân tích các dấu hiệu liên quan đến cháy. Việc kết hợp ba phương thức thu nhận tín hiệu giúp hệ thống phân biệt ngọn lửa thực tế với những nguồn sáng dễ gây nhầm lẫn như tia lửa điện hoặc ánh sáng từ các vật thể khác, qua đó hạn chế cảnh báo sai. Theo doanh nghiệp, sản phẩm có khả năng phát hiện và đưa ra kết quả nhận diện trong vòng chưa đến một giây, hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ hỏa hoạn.

Trong khi đó, hệ thống phát thanh tăng cường phòng chống thảm họa được thiết kế để vừa phục vụ thông báo thông thường, vừa nhanh chóng chuyển sang chế độ phát thanh khẩn cấp khi xảy ra sự cố. Nhờ công nghệ nhận diện từ xa và kích hoạt bộ khuếch đại âm thanh tức thời, hệ thống có thể truyền tải thông báo khẩn cấp trong vòng chưa đến một giây sau khi nhận tín hiệu.

Về phần mình, iM Robotics là doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc chuyên phát triển robot và giải pháp tự động hóa, tập trung vào việc kết hợp công nghệ robot với môi trường sản xuất, nhằm giảm sự phụ thuộc vào các công đoạn vận chuyển thủ công và nâng cao hiệu quả vận hành.

Sản phẩm nổi bật của doanh nghiệp là dòng robot di động tự hành AMR, được thiết kế để vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa và thiết bị giữa các khu vực làm việc. Khác với các phương tiện vận chuyển cố định theo tuyến đường định sẵn, AMR có khả năng tự điều hướng trong môi trường hoạt động, hỗ trợ di chuyển linh hoạt và thích ứng với sự thay đổi trong không gian nhà máy.

Ngoài VietnamPlus, các doanh nghiệp được lựa chọn bởi từng cơ quan truyền thông để trao giải gồm:

Đại diện Brain-Life (thứ hai từ phải sang), một startup của Việt Nam, nhận giải Best of FIX 2026 Global Media Awards

Le Café du Geek: BEYLESS (phần mềm nhúng SDV/AUTOSAR); Brain-Life (thiết bị đeo thông minh EEG-AI Focus+); TESOLLO (bàn tay robot 20 bậc tự do DG-5F).

Đáng chú ý Brain-Life là startup Việt Nam, nằm trong số 3 doanh nghiệp khởi nghiệp nội địa tham dự FIX 2026. Brain-Life mang tới FIX 2026 một sản phẩm thú vị, là thiết bị đọc sóng não kết hợp cùng ứng dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Brain-Life, thiết bị của công ty là sản phẩm công nghệ đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ BGI, EEG và AI để phân tích hoạt động não bộ theo thời gian thực.

Clipset: TOFF MOBILITY (hạ tầng hàng không điện EV Air Care); WAVUS (kiến trúc điều khiển máy bay không người lái tự hành); PYUNGHWA HOLDINGS (vật liệu đàn hồi hấp thụ va đập dành cho robot hình người và robot bốn chân).

Ubergizmo: Doosan Robotics (robot cộng tác và các giải pháp Dart-Suite/Scan & Go); DOGU Robotics (robot tự hành tuần tra cơ sở sử dụng kết cấu bánh xe kết hợp chân); Rezbin Waste Technology (nền tảng tái chế tuần hoàn khuyến khích người dùng thông qua ứng dụng di động).

Otaku Soken: MIRAEROBOT (cánh tay robot AI giáo dục và bộ công cụ robot); HD Hyundai Robotics (cánh tay robot công nghiệp/chuyển tải màn hình phẳng FPD và bộ điều khiển Physical AI); U&S Networks (nền tảng chỉ huy, điều khiển tích hợp robot và thiết bị bay không người lái từ nhiều nhà sản xuất).

DIGITIMES: LVIS Korea (phần mềm lập bản đồ thần kinh bằng AI NeuroMatch®); OPTOELEC (công nghệ quang học cấp tấm wafer dành cho đèn pha thông minh); KAR Co., Ltd. (nền tảng thử nghiệm, nghiên cứu phương tiện di chuyển tự hành và xe go-kart).

ChinaByte: YHDATABASE (hệ thống phát hiện gian lận bằng AI y-SmartData); ORGO (bộ truyền động nâng hạ bằng điện ORGO LIFT dành cho phương tiện dẫn đường tự động AGV và robot di động tự hành AMR); NRT Sensors (bộ mã hóa góc quay cảm ứng có độ bền cao).

ET Manufacturing: BRATO (hộp giảm tốc hành tinh chính xác dòng BP); D,RIVE (chẩn đoán bộ điều khiển điện tử ECU và giải pháp phân tích dữ liệu đội xe); AeiROBOT (dòng robot hình người hai chân Alice và các bộ truyền động).

Pokde.net: STM Corporation (phớt làm kín ổ trục bánh xe và bộ mã hóa từ tính); GEOBOT (AI vật lý và robot chẩn đoán dưới bề mặt); Intellectus Corp. (phần mềm trung gian công nghiệp thời gian thực DDS int2ConneX).

AVING USA: MOBILTECH (hạ tầng bản sao số không gian 3D Replica City); AIRC Inc. (cửa hàng tiện lợi robot tự động hoàn toàn PnGO); YOUNG HYUN ROBOTICS (robot dịch vụ và robot phục vụ đời sống thương mại).

Các startup được vinh danh chụp ảnh lưu niệm cùng truyền thông dự FIX 2026. (Ảnh: AVING News)

Trong khuôn khổ FIX 2026, diễn ra từ ngày 21 tới 24/10, Chính quyền thành phố Daegu cũng triển khai nhiều chương trình kết hợp du lịch MICE dành cho các bên mua, nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp đến tham dự, trong đó có các chuyến tham quan Liên hoan Opera Quốc tế Daegu và chương trình tham quan ban đêm tại tháp 83 Tower, qua đó quảng bá sức hấp dẫn của Daegu như một điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu./.