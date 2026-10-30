EU xuất 42,6 triệu thùng dầu dự trữ trước mùa Đông

Ngày 29/10, nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cam kết đẩy nhanh việc xuất 42,6 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược trước cuối tháng 1/2027, trong đó có 20,5 triệu thùng dầu diesel, nhằm ổn định nguồn cung năng lượng trước mùa Đông.

Theo Ủy viên EU phụ trách năng lượng và nhà ở Dan Jorgensen, các nước thành viên đã tái khẳng định cam kết trên tại cuộc họp các bộ trưởng năng lượng ở Luxembourg.

Ông cảnh báo EU sẽ đối mặt với một mùa Đông khó khăn, dù hiện chưa dự báo nguy cơ mất an ninh nguồn cung. Tuy nhiên, giá năng lượng cao vẫn gây áp lực lớn đối với người dân.

Tuyên bố trên được đưa ra vài tuần sau khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược nhằm ứng phó với những lo ngại về nguồn cung toàn cầu.

Trước đó, tháng 3/2026, các thành viên Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cũng nhất trí xuất 400 triệu thùng dầu dự trữ khẩn cấp.

Theo IEA, thị trường dầu diesel toàn cầu vẫn khan hiếm do tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông và Nga kéo dài, khiến lượng dự trữ suy giảm.

Bản tin Dầu mỏ hằng tuần của Ủy ban châu Âu cho biết giá bán lẻ dầu diesel trung bình tại EU ngày 26/10 ở mức 2,15 euro/lít (2,4 USD), tăng khoảng 35% so với cuối tháng 2/2026./.

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược Theo Bộ Năng lượng Mỹ, khoản hỗ trợ khẩn cấp này sẽ giúp bù đắp sự sụt giảm nguồn cung tạm thời, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục cho nhà máy có công suất 264.000 thùng/ngày này.