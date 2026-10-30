Hành trình định danh càphê Việt Nam tại Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, mới đây dòng sản phẩm càphê đặc sản cao cấp 100% Fine Robusta mang tên "Hàm Rồng" (Gia Lai, Việt Nam) đã chính thức được ra mắt tại nhà máy 1895 của Tập đoàn càphê hàng đầu thế giới Lavazza ở thành phố Turin, miền Bắc Italy.

Đây không chỉ là một sự kiện thương mại thuần túy, mà còn là dấu mốc mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự công nhận của quốc tế đối với chất lượng Fine Robusta Việt Nam trên bản đồ càphê đặc sản toàn cầu.



Cột mốc tại Turin là kết quả của một quá trình kết nối ngoại giao bền bỉ và bài bản. Khởi điểm từ Diễn đàn Càphê tại Turin năm 2024 do Đại sứ quán Việt Nam tại Italy phối hợp với Hiệp hội Càphê-cacao Việt Nam (VICOFA) tổ chức, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu Việt Nam đã có chuyến thăm làm việc trực tiếp tại nhà máy Lavazza 1895.



Tại đây, Đại sứ quán Việt Nam đã chủ động đặt vấn đề, đề nghị các chuyên gia hàng đầu của Lavazza hợp tác nghiên cứu để đưa ra một dòng sản phẩm càphê đặc sản nguyên bản (Single Origin) mang thương hiệu Việt Nam.

Trải qua nhiều đợt gửi mẫu, kiểm định khắt khe theo các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp, mẫu càphê Robusta chế biến sau thu hoạch từ vùng trồng Hàm Rồng (Gia Lai) đã xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra hương vị để trở thành lựa chọn chính thức của thương hiệu danh tiếng này.



Đánh giá về sự kiện hợp tác mang tính biểu tượng này, bà Dương Phương Thảo - Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Italy khẳng định: "Sự kiện Lavazza chính thức đưa hạt càphê Fine Robusta Hàm Rồng vào chuỗi sản phẩm cao cấp 1895 là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác ngoại giao kinh tế, đồng thời khẳng định tư duy mới của doanh nghiệp Việt Nam trong việc chủ động tiếp cận thị trường đỉnh cao toàn cầu. Việc một thương hiệu Italy danh tiếng vinh danh địa danh và nhà sản xuất Việt Nam ngay trên bao bì phát hành tại châu Âu không chỉ nâng tầm hình ảnh nông sản Việt, mà còn tạo động lực lớn để các mặt hàng chất lượng cao khác của Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Italy và EU."



Cùng với bước đột phá của dòng sản phẩm Single Origin, chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại tại Italy cũng mang lại quả ngọt thực chất. Nhiều doanh nghiệp càphê Việt Nam đã chốt thành công các đơn hàng xuất khẩu trực tiếp với các nhà mua hàng và phân phối lớn tại thị trường Italy.



Trong dòng sản phẩm đặc sản cao cấp 1895 Coffee Designers by Lavazza, dòng sản phẩm "Hàm Rồng" ghi dấu ấn đặc biệt khi nhà rang xay huyền thoại Italy lần đầu tiên đưa tên địa danh trang trại riêng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp tại Gia Lai làm tên gọi chính thức, đồng thời in rõ dòng chữ Vinh Hiep Organic Farm trên bao bì phát hành toàn châu Âu.

Lần đầu tiên, một thương hiệu và vùng trồng của Việt Nam được định danh độc lập, tự tin đứng ngang hàng trong phân khúc càphê đặc sản cao cấp của một tập đoàn phương Tây lâu đời.



Đánh giá về quyết định hợp tác này, ông Marco Barbieri, Giám đốc Marketing của Lavazza tại Italy nhấn mạnh: "Qua Hàm Rồng, chúng tôi muốn kể về một biểu hiện mới của Fine Robusta, khởi đầu từ những yếu tố định hình bản sắc của dòng càphê này: vùng đất, công sức của nhà sản xuất, sự tuyển chọn kỹ lưỡng nguyên liệu và hồn hương vị kết tinh trong tách càphê. Tính đa dụng của Fine Robusta cho phép chúng tôi khám phá dòng càphê này qua nhiều phương thức chiết xuất và ngôn ngữ ẩm thực khác nhau - từ nghệ thuật bánh ngọt đến ẩm thực thượng hạng - mà vẫn luôn giữ được nét đặc trưng riêng của hạt càphê.”



Trực tiếp tham dự và phát biểu trên sân khấu sự kiện trước giới tinh hoa và các chuyên gia ẩm thực quốc tế, ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp khẳng định: "Nhiều năm qua, thế giới biết đến chúng tôi là một nhà cung ứng nguyên liệu quy mô lớn với sản lượng ổn định. Nhưng tâm huyết lớn nhất của Vĩnh Hiệp là phải chứng minh được giá trị đích thực của hạt càphê Việt Nam trên bản đồ đặc sản toàn cầu. Đây là tiền đề vững chắc chứng minh rằng Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực làm chủ phân khúc chất lượng cao toàn cầu."



Thành công của dòng Fine Robusta Hàm Rồng tại Italy là minh chứng sống động cho bước chuyển mình chiến lược của ngành nông sản Việt Nam. Hiện Việt Nam vững vàng ở vị trí nhà sản xuất và xuất khẩu càphê lớn thứ 2 thế giới, đồng thời là nhà cung cấp Robusta số 1 toàn cầu (chiếm khoảng 90% sản lượng cả nước).



Theo số liệu từ VICOFA, bước vào niên vụ 2025-2026, ngành càphê Việt Nam tiếp tục lập nên những kỷ lục mới, trong đó kim ngạch xuất khẩu kỷ lục đạt khoảng 8,5 tỷ USD với sản lượng xuất khẩu khoảng 1,8 triệu tấn, vượt xa mục tiêu 6 tỷ USD/năm từng đặt ra cho năm 2030.

Bên cạnh đó, sản lượng ước đạt gần 1,9 triệu tấn (tăng 6-10% so với niên vụ trước), giá xuất khẩu bình quân lập đỉnh lịch sử 5.610 USD/tấn trong niên vụ 2024-2025.

Không chỉ có vậy, càphê chế biến sâu đạt kim ngạch 1,5 tỷ USD (tăng 14% về giá trị). Ngành đã chủ động chuẩn hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc, đáp ứng trọn vẹn Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), củng cố vững chắc thị phần tại nhiều thị trường khó tính như Đức, Italy, hay Nhật Bản.



Nếu như con số kỷ lục 8,5 tỷ USD đại diện cho quy mô và tầm vóc của một cường quốc nông nghiệp, thì hình ảnh bao càphê Fine Robusta Hàm Rồng xuất hiện sang trọng tại nhà máy Lavazza 1895 chính là biểu tượng cho chiều sâu giá trị và thương hiệu.

Hạt càphê Robusta Việt Nam giờ đây không chỉ làm chủ về lượng, mà đã chính thức ghi tên mình vào phân khúc chất lượng cao của thế giới./.

Càphê Việt Nam tìm cơ hội từ chuỗi nhượng quyền Canada Với thị phần chưa tới 2% tại Canada, càphê Việt Nam cần vượt khỏi mô hình xuất khẩu nguyên liệu, tăng kết nối với các chuỗi phân phối và phát huy bản sắc càphê Việt để tiếp cận người tiêu dùng sở tại.