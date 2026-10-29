Điện chia buồn về vụ tai nạn đường sắt tại Tây Ban Nha

Được tin vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra ngày 28/10/2026 tại tỉnh Toledo, phía Nam thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, gây thiệt hại nặng nề về người, ngày 29/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI.

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin số người thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai tàu cao tốc trên tuyến đường sắt nối Madrid với khu vực Andalusia, cực Nam nước này, đã tăng lên 50 người và số người bị thương là 179 người.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 28/10 theo giờ địa phương (khoảng 15h cùng ngày theo giờ Việt Nam) ở khu vực gần ga Urda thuộc tỉnh Toledo, cách Madrid khoảng 120 km về phía Nam./.

Hàng chục người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha Vụ va chạm xảy ra giữa hai đoàn tàu cao tốc di chuyển cùng chiều; một đoàn tàu đã đâm vào đuôi đoàn tàu phía trước; giao thông tuyến đường sắt cao tốc Madrid-Andalusia bị đình chỉ sau tai nạn.