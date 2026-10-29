Quảng Ngãi điều động, luân chuyển nhiều vị trí cán bộ chủ chốt

Ngày 29/10, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lữ Ngọc Bình đã Công bố 11 Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Các quyết định điều động, luân chuyển có hiệu lực từ ngày 2/11/2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định ông Nguyễn Quốc Việt, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 để nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phân công chỉ định ông Hoàng Trung Thông, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Kôi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định ông Trần Hoài Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Sơn Tây Thượng thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030 để điều động đến công tác tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định ông Phạm Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm; đồng chí Nguyễn Bảo Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đak Mar thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đak Mar, nhiệm kỳ 2025-2030; ông Trần Đức Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ba Gia, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các cán bộ trên được điều động, tiếp nhận đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định ông Nguyễn Quang Thạch, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Mar, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định ông Nguyễn Đức Hương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Mar, nhiệm kỳ 2025-2030; bà Trần Thị Yến, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Mar, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngọc Tụ, nhiệm kỳ 2025-2030...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Tại hội nghị công bố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên khẳng định đây đợt sắp xếp, kiện toàn số lượng lớn cán bộ của tỉnh.

Chúc mừng các cán bộ được tin tưởng, giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cho rằng các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ vừa là vinh dự là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh các cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đều có kinh nghiệm, được Ban thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, điều động về cơ sở và từ cơ sở về tỉnh để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kinh nghiệm trưởng thành từ thực tiễn.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, các cán bộ cần bám sát thực tiễn, gần dân, phối hợp với cấp ủy đơn vị xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm công tác, phát huy vai trò người đứng đầu, nói đi đôi với làm, đổi mới phương thức lãnh đạo, phối hợp nâng cao hiệu quả công việc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi lưu ý các cán bộ được giao nhiệm vụ cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện công tác, kết quả thực hiện nhiệm vụ là cơ sở để đánh giá công tác cán bộ./.

Quảng Ngãi dùng KPI trong giải ngân vốn đầu tư công để đánh giá cán bộ Quảng Ngãi xác định thúc đẩy đầu tư công là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ; xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là người đứng đầu.