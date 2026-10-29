Hưng Yên lên lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 12/10/2026, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng lộ trình về việc xây dựng phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên đến năm 2030.

Đáng chú ý, tỉnh Hưng Yên đặt quyết tâm đến hết năm 2028, trình cấp có thẩm quyền công nhận tỉnh Hưng Yên đạt tiêu chí đô thị loại I, tạo tiền đề để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, quá trình phát triển đô thị, tỉnh sẽ phát triển hệ thống đô thị tỉnh Hưng Yên theo mô hình mạng lưới, đa cực, đa trung tâm và tuyến tính nhằm tối ưu hóa hạ tầng kết nối liên vùng và nội tỉnh.

Tỉnh kiến tạo không gian đô thị Hưng Yên đồng bộ, hiện đại, sinh thái, thông minh, đóng vai trò là các cực tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, đầu mối liên kết và cửa ngõ hội nhập quốc tế. Quá trình thực hiện, tỉnh sẽ đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn liền với phát triển kinh tế đô thị, nâng cao chất lượng sống của cư dân, bảo tồn văn minh sông Hồng, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Về lộ trình cụ thể, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2026-2027 tỉnh tập trung tham mưu, xây dựng và trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Hưng Yên đến năm 2030. Đồng thời tỉnh xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư khắc phục tiêu chí phân loại đô thị. Tập trung thực hiện các giải pháp ngắn hạn để nâng cao các tiêu chí, tiêu chuẩn, các đô thị đủ điều kiện triển khai lập song song Đề án công nhận loại đô thị...

Giai đoạn 2027-2028, tỉnh quan tâm đến lập Quy hoạch chung đô thị Hưng Yên theo tiêu chí đô thị loại I, định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; đánh giá trình độ phát triển đô thị, công nhận phường đạt trình độ phát triển đô thị loại II; Kế hoạch phát triển đô thị đối với các khu vực đảm bảo điều kiện theo phương án phát triển đô thị được phê duyệt.

Năm 2028 tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án công nhận đô thị Hưng Yên đạt tiêu chí đô thị loại I, phấn đấu trình cấp có thẩm quyền khi đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Đến cuối năm 2028, trình cấp có thẩm quyền hồ sơ Đề án công nhận đô thị Hưng Yên đạt tiêu chí đô thị loại I.

Đối với các xã, phường có phát triển đột phá về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển kinh tế xã hội đáp ứng các tiêu chuẩn đơn vị hành chính, tiêu chuẩn phân loại đô thị, khuyến khích xây dựng Đề án phân loại đô thị, báo cáo đánh giá trình độ phát triển đô thị và Đề án thành lập phường, báo cáo cấp có thẩm quyền sớm hơn lộ trình dự kiến.

Cùng với lộ trình trên, tỉnh Hưng Yên cũng đặt ra mục tiêu cụ thể trong phát triển kinh tế, xã hội khi đạt đô thị loại I - thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt tối thiểu 55%; phấn đấu 50% số phường đạt trình độ phát triển đô thị loại II trở lên.

Về hạ tầng đô thị theo tiêu chí đô thị loại I, tỉnh quyết tâm hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác tối thiểu 2 công trình đầu mối hạ tầng giao thông cấp khu vực (ga đường sắt đô thị, nút giao cao tốc, cảng ICD...); có giao thông vận tải hành khách công cộng bao phủ 100% đô thị loại II; có 5 công trình kiến trúc, khu nhà ở, khu đô thị đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế. Tỉnh phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị thông minh mức độ 1.

Về kinh tế-xã hội, tỉnh Hưng Yên phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt tối thiểu 10-11%/năm, thuộc nhóm cao của cả nước; thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn mức bình quân cả nước trong 3 năm gần nhất, đạt trên 120 triệu đồng/người/năm vào năm 2030./.

Xây dựng Hưng Yên thành một trung tâm di sản văn hóa đặc sắc của vùng Theo Nghị quyết về phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh con người Hưng Yên, đến năm 2045, tỉnh sẽ trở thành một trong những trung tâm di sản văn hóa đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Hồng.