Lan tỏa những tấm gương bình dị, đưa việc học Bác thành hành động tự giác

Sáng 29/10, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp cùng Vụ Báo chí-Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á và Binh đoàn 20 (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 17 (năm 2025-2026) và phát động Cuộc thi lần thứ 18.

Được phát động từ ngày 26/09/2025-31/08/2026, điểm nổi bật của Cuộc thi lần thứ 17 là sự tham gia rộng rãi của nhiều cây bút chuyên nghiệp và không chuyên từ nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, lứa tuổi khác nhau, trong đó có cán bộ, chiến sỹ, cựu chiến binh, nhà báo, nhà khoa học, doanh nhân, thầy thuốc, nông dân, văn nghệ sỹ, học sinh, sinh viên...

Những tác phẩm tham gia Cuộc thi năm nay đã bám sát cuộc sống, đề cập những vấn đề thời sự theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và vấn đề được xã hội quan tâm...

Đặc biệt, năm nay có 1 nhân vật trong tác phẩm đoạt giải được vinh danh là người nước ngoài công tác tại Việt Nam (thầy giáo người Nhật Bản). Tất cả đã khắc họa sinh động hình ảnh những con người bình dị mà cao quý, cống hiến thầm lặng nhưng to lớn cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Kết quả, hai tác phẩm xuất sắc đoạt giải A gồm: "Người say mê nghiên cứu và ứng dụng AI" của tác giả Lê Kim Phượng (nhân vật trong tác phẩm là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phi Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE), Đại học Bách khoa Hà Nội) và tác phẩm "Mất tay phải, "viết lại cuộc đời" bằng tay trái" của nhóm tác giả: Trần Hoàng Linh - Vũ Thị Minh (nhân vật trong tác phẩm là thương binh Ngô Quang Điểm, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 3 giải B, 4 giải C và 10 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm tiêu biểu, chất lượng.

Cùng với trao bằng chứng nhận và tiền thưởng tặng các tác giả đoạt giải, Ban Tổ chức tôn vinh 19 nhân vật trong các tác phẩm đoạt giải, trao bằng chứng nhận và tiền thưởng 10 triệu đồng/một nhân vật.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả, các nhân vật được vinh danh; biểu dương Báo Quân đội nhân dân cùng các cơ quan, đơn vị phối hợp, đồng hành tổ chức thành công Cuộc thi trong suốt 17 năm qua.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, qua 17 lần tổ chức, Cuộc thi đã kiên trì, bền bỉ tìm kiếm, phát hiện những con người tận tụy với công việc, hết lòng vì cộng đồng; đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành hành động tự giác trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người, mỗi tổ chức và trong cộng đồng.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ tôn vinh những con người đặc biệt mà còn khẳng định một chân lý: Vẻ đẹp thực sự không chỉ ở những công trình vĩ đại, mà còn ở những việc làm bình dị, hằng ngày, thầm lặng nhưng trọn vẹn tình yêu quê hương, yêu đồng bào rất đáng trân trọng.

Điều đáng quý là chương trình không chỉ phản ánh cái tốt, mà còn góp phần làm cho cái tốt được nhìn thấy rõ hơn, được trân trọng hơn, được bảo vệ hơn và được nhân lên mạnh mẽ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Để Cuộc thi lần thứ 18 tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Báo Quân đội nhân dân cùng các cơ quan, đơn vị tiếp tục mở rộng quy mô, thu hút mạnh mẽ lực lượng tham gia Cuộc thi trong và ngoài Quân đội, khuyến khích mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam tham dự; phát hiện nhân tố mới từ cơ sở, những cá nhân thực hiện nhiệm vụ phức tạp, hiểm nguy, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những nơi còn nhiều khó khăn.

Đồng thời, cần khuyến khích các cây bút chuyên nghiệp, không chuyên và đông đảo cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tham gia; đổi mới hình thức thể hiện, phát huy các phương thức truyền thông để đưa những câu chuyện đẹp đến với nhiều bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ.

Cuộc thi cần được tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và sự nghiệp phát triển đất nước, khai thác đề tài, học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Ban Tổ chức cần nghiên cứu, đổi mới và hoàn thiện việc tổ chức, làm cho Cuộc thi ngày càng thiết thực, hiệu quả với sự tham gia đánh giá của nhà văn, nhà báo, nhà khoa học, nhà giáo uy tín trong và ngoài Quân đội.

Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 18 (năm 2026-2027). Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 1/11/2026-31/8/2027; dự kiến tổng kết, trao giải vào tháng 10/2027./.

Học và thực hành theo Bác: Chuyển hóa thành hành động cụ thể Học Bác phải không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.