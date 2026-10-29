Những mô hình sáng tạo, chung sức vì cộng đồng tại Đồng Tháp

Ngày 13/7/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới." Theo đó, tiếp tục xác định việc học tập và thực hành theo gương Bác là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên; vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Phóng viên TTXVN có chùm 2 bài về những mô hình hay, cách làm hiệu quả cùng các hành động cụ thể học và làm theo Bác tại địa phương.

Bài 1: Lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Chỉ thị số 07, phong trào thi đua tại tỉnh Đồng Tháp không dừng lại ở những khẩu hiệu mà đã đi sâu vào đời sống thực tế qua những cách làm hay, mô hình hiệu quả.

Thiết thực học tập và làm theo Bác

Thiết thực học tập và làm theo Bác về tinh thần tương thân tương ái, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có nhiều tổ cất nhà từ thiện với hàng nghìn thành viên. Các tổ này tham gia vận động kinh phí và trực tiếp góp công xây dựng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn, giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp;” góp phần tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (tiêu chí về nhà ở).

Ông Huỳnh Phú Quán (Tổ phó, Tổ cất nhà tình thương số 2 Định Yên, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, thành lập từ năm 2016 đến nay, tổ có hơn 60 thành viên chính thức và 20 thành viên “dự bị."

Lúc trước, tổ chuyên cất nhà tình thương bằng gỗ. Sau này, tổ xây dựng nhà tường, nhà tiền chế để “tuổi thọ” sử dụng lâu hơn. Trong 10 năm qua, tổ cất nhà tình thương số 2 Định Yên đã xây dựng trên 1.330 căn nhà (trung bình hỗ trợ 27 triệu đồng/căn) và tham gia khoảng 15.000 ngày công lao động, góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ông Huỳnh Văn Đồng (ở xã Đốc Binh Kiều) chia sẻ, gia đình ông không có đất canh tác, sống chủ yếu bằng nghề làm thuê, kinh tế túng thiếu. Ngôi nhà cũ của ông là nhà gỗ, sàn ván đã mục, xiêu vẹo mà không có điều kiện sửa lại hay cất mới.

Thành viên Tổ cất nhà tình thương số 2 Định Yên, tỉnh Đồng Tháp, xây dựng nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và tổ cất nhà tình thương số 2 Định Yên, ông có căn nhà mới vững chắc. Ông rất vui vì có nơi ở ổn định. Vợ chồng ông an tâm lao động, phát triển kinh tế.

Không chỉ góp công để thi công nhà miễn phí cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều thành viên trong tổ cất nhà tình thương số 2 Định Yên còn ủng hộ tiền để mua vật liệu xây dựng.

Tổ thực hiện kỹ khâu khảo sát, xác minh nhằm hỗ trợ cất nhà đúng đối tượng; lập danh sách người tham gia đóng góp, công khai các khoản thu chi nên các nhà hảo tâm an tâm ủng hộ và gắn bó với tổ nhiều năm qua.

Tương tự, Nhóm thiện nguyện Lai Vung cũng đang góp sức xây dựng những căn nhà vững chắc cho người nghèo.

Hơn 2 năm qua, nhóm tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như vận động kinh phí, phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho những vùng bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ và xây nhà cho người nghèo.

Từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm đã hỗ trợ xây dựng hơn 30 căn nhà cho gia đình khó khăn về nhà ở.

Ngoài ra, Đồng Tháp còn nhiều tổ, đội cất nhà tình thương khác như: Tổ cất nhà tình thương Tâm Từ (phường Hồng Ngự); tổ cưa xẻ gỗ cất nhà tình thương ấp Nam (xã Thanh Bình); Đội xây dựng nhà từ thiện Tân Thạnh…

Dù kinh tế chưa dư dả nhưng bà Trần Thị Kim Thia (mọi người thường gọi là bà Sáu Thia) ngụ xã Phương Thịnh là người giàu lòng nhân ái. Suốt hơn 20 năm qua, bà Sáu Thia đã cần mẫn dạy bơi miễn phí cho trên 5.000 trẻ nhỏ ở trong và ngoài xã.

Nói về cơ duyên đến với việc dạy bơi lội, bà Sáu Thia chia sẻ, khoảng năm 1992, bà tham gia công tác phụ nữ ở địa phương. Năm 2002, khi xã Hưng Thạnh (nay là xã Phương Thịnh) triển khai dự án phổ cập bơi cho trẻ em, bà được vận động phụ trách dạy bơi cho các em. Bà xem những học viên nhí như con, cháu trong gia đình.

Bà Trần Thị Kim Thia ở xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp hơn 20 năm dạy bơi miễn phí cho trẻ nhỏ. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Em Cao Nguyên (xã Phương Thịnh) tâm sự, ở nhà, cha mẹ dạy bơi nhiều lần nhưng em chưa bơi được. Ở lớp học, nhờ kỹ thuật dạy của bà Sáu nên học chưa lâu em đã bơi khá giỏi. Trước đây, bà Sáu cũng là người dạy bơi cho cha và anh hai của em.

Hơn 20 năm qua, “bà giáo” Thia đã dạy bơi cho trên 5.000 trẻ nhỏ ở trong và ngoài xã Phương Thịnh. Những lớp dạy bơi của bà rất đặc biệt vì không thu phí. Bà Thia tâm sự: “Tuy hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nhưng tôi nhất định không nhận học phí để gia đình giàu hay nghèo đều có thể đưa con em đến học bơi. Mục đích lớn nhất của tôi là càng nhiều trẻ em đi học bơi và bơi lội giỏi thì càng tốt."

Những mô hình sáng tạo, phù hợp với giai đoạn mới

Nhằm cụ thể hóa việc học tập Chỉ thị số 07, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Thành đã chỉ đạo, xây dựng các mô hình phù hợp với thực tế của xã. Theo ông Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Thành, căn cứ vào Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đoàn thể xây dựng các mô hình phù hợp với thực tế của địa bàn xã; trong đó, trọng tâm là mô hình “Tuyến đường và chợ không dùng tiền mặt."

Đảng ủy xã Phú Thành đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã xây dựng kế hoạch số 22/KHPH -UBND-Mặt trận Tổ quốc xã ngày 15/4/2026 về thực hiện mô hình “Tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt” triển khai trên các trục đường chính và các điểm chợ, khu dân cư trên địa bàn xã.

Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với ngân hàng Agribank, Kiên Long, Sacombank tổ chức ra mắt mô hình tại trụ sở ấp Thạnh Phong và chợ Thành Công. Từ khi ra mắt đến nay, mô hình đã có 250 hộ dân và các hộ kinh doanh tham gia thực hiện tạo mã QR.

Hằng tháng, mô hình tiếp tục được đánh giá hiệu quả về sự hài lòng của người dân. Qua đó, mô hình đã nhận được sự góp ý và đồng thuận trong nhân dân. Đến thời điểm này, mô hình không dùng tiền mặt (QR) đã phát triển và nhân rộng trên địa bàn xã với hơn 350 hộ tham gia.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Phú Thành tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân xã tuyên truyền để nhiều cá nhân, tổ chức hộ kinh doanh và đoàn viên hội viên tham gia mở rộng mô hình trên địa bàn ấp Bình Phú và các ấp còn lại trên địa bàn xã.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Thành còn triển khai các mô hình: chuyển đổi cơ cấu cây trồng; trồng tre Tứ Quý lấy măng; sản xuất lúa chất lượng cao ứng dụng giải pháp 1 phải 5 giảm và giảm phát thải nhà kính; sản xuất lúa chất lượng cao sử dụng phân bón giảm phát thải nhà kính... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ xã Phú Thành nhiệm kỳ 2025-2030.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp khảo sát “Trồng tre Tứ Quý lấy măng”. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Bà Lê Thị Lan (ấp Thạnh Phong, xã Phú Thành) cho biết, tham gia mô hình “Tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt” rất tiện lợi, an toàn. Người dân không cần mang theo nhiều tiền mặt khi đi mua sắm, ăn uống hay giao dịch hằng ngày, hạn chế rủi ro nhận tiền giả, nhầm lẫn tiền thừa.

Tại xã Bình Ninh, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đã có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập, thực hành làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đó là các mô hình tuyến đường hoa sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn giao thông gắn với đường cờ Tổ quốc; nâng cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong thực hiện chuyển đổi số; khu dân cư "An ninh-an toàn-an dân;" tổ Nông dân Trồng và chăm sóc dừa; câu lạc bộ Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; câu lạc bộ giúp nhau chuyển đổi số...

Đặc biệt, trong quá trình triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn, xã Bình Ninh đã triển khai nhiều mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa trong cộng đồng như: Đại sứ số, Chợ số 4.0, Tổ công nghệ số cộng đồng.

Thành viên “Tổ công nghệ số cộng đồng” ở xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ người dân cập nhật dữ liệu trên VNeID. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Xã Bình Ninh có 15 tổ công nghệ số cộng đồng tại 15 ấp với 90 thành viên làm nòng cốt tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số; là lực lượng nòng cốt, cầu nối giúp người dân tiếp cận công nghệ nhanh chóng, hiệu quả.

Ông Nguyễn Hoàng Ân (trưởng ấp Hòa Lạc Trung, xã Bình Ninh; thành viên tổ công nghệ số) chia sẻ, hiệu quả mô hình này giúp đẩy nhanh tiến độ cập nhật các dữ liệu cá nhân trên VNeID, đặc biệt hỗ trợ những người cao tuổi, già yếu, neo đơn trong việc tích hợp các thông tin về bảo hiểm y tế, an sinh xã hội…

Phong trào thi đua học tập và thực hành theo Bác tại Đồng Tháp đã đạt nhiều kết quả. Điều này không chỉ khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời đại mới mà còn là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp tự tin bước tiếp, quyết tâm xây dựng quê hương trong kỷ nguyên mới./.

Mời độc giả đón đọc chùm bài tại đây:

Bài 2: Chuyển mạnh từ học tập, làm theo sang thực hành tự giác, thường xuyên