Thành phố Bắc Ninh thu nhận 3.085 mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ

Từ ngày 29/10 đến 2/11/2026, Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ theo dòng mẹ đợt 2 năm 2026.

Hoạt động này nhằm bổ sung dữ liệu phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các gia đình.

Theo kế hoạch, đợt thu nhận mẫu lần này được tổ chức tại 3 trạm, dự kiến tiếp nhận tổng cộng 3.085 mẫu. Các trạm triển khai theo lộ trình trong 5 ngày, từ 29/10 đến 2/11, tại các địa điểm được bố trí tại các khu vực Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, Bắc Giang, Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa, Từ Sơn, Tiên Du, Kinh Bắc, Quế Võ, Thuận Thành, Nhân Thắng và Lương Tài.

Công an các xã, phường có trách nhiệm thông báo, gửi giấy mời và phối hợp hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đến đúng địa điểm, thời gian thu nhận mẫu.

Công an thành phố Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị rà soát, xác minh kỹ đối tượng trước khi thu nhận mẫu, bảo đảm đúng thân nhân, đúng quan hệ huyết thống và thứ tự ưu tiên theo quy định; không bỏ sót, thu sai hoặc thu trùng với những trường hợp đã thực hiện trong đợt 1. Thông tin phải được đối chiếu với hồ sơ liệt sỹ và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi đăng ký thu mẫu.

Cùng với đó, Công an các xã, phường phối hợp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gia đình liệt sỹ tham gia; giải thích rõ mục đích, quy trình, quyền lợi và trách nhiệm khi cung cấp mẫu sinh phẩm ADN. Các địa phương được lựa chọn làm điểm thu nhận có trách nhiệm chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, bố trí lực lượng hỗ trợ và phối hợp bảo đảm điều kiện phục vụ đoàn công tác.

Đối với thân nhân liệt sỹ tuổi cao, ốm đau hoặc không có khả năng đi lại, việc thu nhận mẫu lưu động tại nhà chỉ được thực hiện sau khi có đề xuất của địa phương và được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xác nhận. Trường hợp thân nhân chưa kịp đến điểm thu nhận theo lịch trình, công an xã, phường phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bố trí hỗ trợ đến địa điểm thu nhận tiếp theo, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.

Việc triển khai đợt thu nhận mẫu ADN lần này nhằm từng bước hoàn thiện dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Công an thành phố Bắc Ninh giao Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện và tổng hợp kết quả theo quy định./.

Phê duyệt thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Thủ tướng ký Quyết định phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, thay thế Quyết định số 1054/QĐ-TTg ngày 12/6/2026.