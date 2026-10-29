Thời tiết ngày 29/10: Mưa lớn ở Trung Bộ, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29/10, khu vực phía Nam Quảng Trị, thành phố Huế và phía Đông Bắc thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Cụ thể, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế và phía Đông Bắc thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 29/10, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, phía Nam thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 29/10, mưa lớn tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế và phía Đông Bắc thành phố Đà Nẵng có khả năng giảm dần.

Do mưa to trong những ngày qua nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh/thành phố: Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.

Trên biển, ngày và đêm 29/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Đêm gió giảm dần. Gió hướng Đông Bắc. Sóng biển cao 2-4m, hướng sóng Đông Bắc.

Ngoài ra, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể các khu vực:

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng có mưa rào và dông rải rác; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Đông Bắc thành phố Đà Nẵng ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, cao nhất từ 29-31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C./.

Chiều tối 28/10 đến ngày 29/10, Trung Bộ cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm Chiều tối 28/10 đến ngày 29/10, phía Nam tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế và phía Đông Bắc thành phố Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.