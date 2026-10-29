Tuyển quân năm 2027 tại thành phố Huế: Chắc từ gốc, vững từ tâm

Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó,” thành phố Huế đang siết chặt từng khâu trong công tác tuyển quân năm 2027.

Vượt qua những thách thức từ thực tiễn cơ sở, sự vào cuộc đồng bộ cùng tinh thần sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ Cố đô đang bảo đảm một mùa tòng quân chất lượng, vững chắc từ gốc.

Tuổi trẻ Cố đô hăng hái nhập ngũ

Những ngày này, không khí tại các điểm sơ khám nghĩa vụ quân sự trên địa bàn thành phố Huế luôn rộn ràng, nghiêm túc và tràn đầy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ.

Dù nhiều thanh niên đã có công việc ổn định, thu nhập vững vàng tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhưng khi nhận được lệnh gọi sơ khám nghĩa vụ quân sự, họ vẫn sẵn sàng gác lại những dự định, kế hoạch cá nhân để lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Có mặt từ rất sớm tại điểm sơ khám của phường Vỹ Dạ ngày 12/10, anh Nguyễn Đình Đặng bộc bạch, thực hiện nghĩa vụ quân sự là một trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ đối với đất nước. Dù đã có công việc ổn định tại một trung tâm giáo dục, anh khẳng định bản thân hoàn toàn sẵn sàng gác lại mọi dự định công việc nếu trúng tuyển để hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao.

Công tác khám sơ tuyển quân năm 2027 tại thành phố Huế được thực hiện theo phương châm "Tuyển người nào, chắc người đó." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Cùng chung tâm thế ấy, anh Trần Đại Đô (trú tại phường Vỹ Dạ) cũng bày tỏ lập trường vững vàng nếu trúng tuyển, anh sẵn sàng thực hiện lệnh gọi, chuẩn bị tinh thần cùng sức khỏe tốt để nghiêm túc hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của một công dân.

Không dừng lại ở sự sẵn sàng chấp hành lệnh gọi, nhiều thanh niên còn thể hiện tinh thần xung phong, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tiêu biểu như anh Đinh Văn Long (phường Phú Xuân) sẵn sàng lên đường nhập ngũ với mong muốn bước chân vào môi trường quân đội được học tập tác phong, xây dựng nề nếp và kỷ luật tốt. Anh Long cũng hy vọng trở thành một công dân có ích, góp phần bảo vệ cho quê hương, đất nước.

Bên cạnh khí thế tòng quân sôi nổi, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 tại thành phố Huế cũng đặt ra không ít thách thức. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn quản lý của nhiều phường, xã trở nên rộng hơn, dân cư phân tán.

Thêm vào đó, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa tại các tỉnh, thành phố khác hoặc khu công nghiệp ngày càng tăng, gây ra không ít khó khăn cho công tác rà soát nguồn, lập danh sách và tổ chức sơ khám.

Ngoài ra, qua công tác nắm tình hình sức khỏe ban đầu, các vấn đề liên quan đến thể lực, thị lực (đặc biệt là tật khúc xạ về mắt), huyết áp và tim mạch cũng đòi hỏi ngành y tế và cơ quan quân sự phải tiến hành kiểm tra, sàng lọc vô cùng kỹ lưỡng ngay từ những bước đầu tiên.

Khám sức khỏe sơ tuyển quân được thực hiện bài bản, chặt chẽ. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Để khắc phục những khó khăn này, đội ngũ y tế cơ sở đã chủ động bám sát kế hoạch, nâng cao chất lượng khám tuyển. Bác sỹ đa khoa Đặng Văn Chót, Giám đốc Trạm Y tế phường Vỹ Dạ, cho biết công tác khám sức khỏe cho năm nay cho thấy tình trạng thể lực của thanh niên có phần đạt hơn so với năm trước; song, các tật khúc xạ về mắt lại xuất hiện nhiều hơn.

Để đảm bảo đạt chỉ tiêu tuyển quân của năm 2027, tổ y tế sức khỏe phường sẽ soát xét thật kỹ lưỡng, khám sàng lọc thật chặt chẽ nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn do cấp trên giao phó.

Tuyển người nào, chắc người đó

Nhằm bảo đảm không bỏ sót nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, các địa phương đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ công tác nắm nguồn, với sự phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an và các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Vỹ Dạ, cho biết sau khi thực hiện chủ trương đưa cán bộ quân đội chính quy về cấp xã, công tác tuyển quân được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã chủ động tham mưu triển khai chặt chẽ từng khâu, từng bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Công tác khám sơ tuyển quân năm 2027 tại thành phố được thực hiện theo phương châm "Tuyển người nào, chắc người đó." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Khó khăn lớn nhất là một bộ phận thanh niên đi làm ăn xa, gây trở ngại cho việc rà soát, quản lý nguồn. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã phối hợp với lực lượng công an, các ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố để nắm chắc địa bàn, lập danh sách, tổ chức bình cử công khai, chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng. Qua đó, địa phương quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2027, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bù đổi.

Bên cạnh công tác nắm nguồn, phường Vỹ Dạ cũng chủ động triển khai khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ sớm. Là địa bàn có nhiều khu vực thấp trũng, việc tổ chức sơ tuyển sớm giúp địa phương chủ động hơn trong bố trí thời gian, điều kiện thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng tuyển quân. Vỹ Dạ cũng là địa phương đầu tiên triển khai công tác khám sơ tuyển trong đợt này.

Là địa bàn có dân cư lớn nhất của thành phố Huế, tại phường Phú Xuân, công tác chuẩn bị cũng được thực hiện với tinh thần bài bản, khoa học. Lực lượng quân sự, công an và các tổ dân phố, cơ quan, ban, ngành phối hợp chặt chẽ để nắm chắc nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Hiệp, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Xuân, các kế hoạch rà soát danh sách, khám phúc tra sức khỏe được xây dựng kỹ lưỡng. Các tổ công tác chuyên trách gồm tổ giám sát sơ tuyển, tổ phục vụ, tổ hướng dẫn thanh niên cũng được thành lập và phát huy được hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được các địa phương đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú: kết hợp vận động trực tiếp tại gia đình với phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thôn, tổ dân phố và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Qua đó, giúp người dân và thanh niên nâng cao nhận thức đầy đủ về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyển quân năm 2027, sơ tuyển diễn ra từ ngày 12-30/10, không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, mà cốt lõi là phải nâng cao toàn diện chất lượng chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa của công dân nhập ngũ ngay từ khâu đầu tiên.

Không khí tại các điểm sơ khám nghĩa vụ quân sự trên địa bàn thành phố Huế diễn ra nghiêm túc. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tiếp tục phát huy vai trò tham mưu đắc lực, phối hợp đồng bộ với các cấp, các ngành triển khai nhiều giải pháp chiến lược và đột phá.

Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế nhấn mạnh việc tổ chức các giải pháp đột phá, đa dạng hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy trách nhiệm công dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn xã hội cũng như từng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Với phương châm chỉ đạo xuyên suốt “Tuyển người nào, chắc người đó,” thành phố Huế đang từng bước chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai nghiêm túc, công khai, minh bạch và đúng luật trong từng khâu tuyển chọn.

Sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, cùng với ý thức giác ngộ chính trị cao và tinh thần xung kích của tuổi trẻ Cố đô chính là nền tảng vững chắc để thành phố Huế hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tuyển quân năm 2027, tiếp nối truyền thống hào hùng của quê hương trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

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