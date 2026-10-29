Đà Nẵng mở rộng điều tra đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng

Ngày 29/10, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án rửa tiền với tổng số tiền giao dịch xác định khoảng 700 tỷ đồng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Trước đó, ngày 26/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú thành phố Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (sinh năm 1975), Vũ Thị Thanh (sinh năm 1978) cùng trú tại thành phố Hà Nội về tội “Rửa tiền.”

Ba bị can này được xác định là đồng phạm với nhóm đối tượng đã bị khởi tố vào cuối tháng 7/2026.

Theo hồ sơ vụ án, quá trình điều tra bắt đầu từ đơn trình báo của bà N.T.N. (sinh năm 1976, trú xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Tiếp nhận nguồn tin do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, truy vết giao dịch liên quan.

Thủ đoạn của các đối tượng là dụ dỗ bị hại đăng ký tài khoản trên trang web “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com,” sau đó thực hiện nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng.

Ban đầu, các đối tượng tạo lòng tin bằng cách đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận, khiến bị hại tin rằng đây là công việc trực tuyến có thể kiếm thêm thu nhập. Khi nạn nhân đã tham gia, chúng tiếp tục yêu cầu chuyển khoản tiền lớn hơn vào tài khoản do chúng chỉ định.

Một trường hợp khác là bà N.T.A. (sinh năm 1970, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) cũng bị các đối tượng dẫn dụ bằng thủ đoạn “thanh toán nhầm đơn hàng COD.” Sau đó, nạn nhân được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu.

Những thao tác tưởng chừng đơn giản này có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ lộ thông tin bảo mật, mất quyền kiểm soát tài khoản hoặc bị chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng không giữ nguyên trong một tài khoản mà chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm gây khó khăn cho việc truy vết.

Tiếp đó, tiền được sử dụng để mua USDT trên các sàn giao dịch tiền điện tử Binance, OKX rồi chuyển vào các ví điện tử do những đối tượng liên quan quản lý.

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng liên lạc qua ứng dụng Telegram, trực tiếp sang Campuchia gặp các đối tượng người Trung Quốc điều hành sòng bạc và lừa đảo để thống nhất phương thức luân chuyển, chuyển đổi tiền "bẩn."

Nhóm này còn thuê người thành lập doanh nghiệp như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu Tư Gia làm bình phong để nhận tiền từ bị hại và chuyển mua tiền điện tử.

Vào ngày 28/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố ba bị can đầu tiên trong vụ án gồm Chu Đức Anh, Đặng Thị Hải và Nguyễn Trung Hiếu.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu và đầu mối liên quan theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc này, Công an Thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời kiếm tiền trực tuyến dễ dàng, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường để phòng ngừa tội phạm./.

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