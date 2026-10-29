Vắng hàng chục người liên quan tại phiên xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Sáng 29/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 đồng phạm về các tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Trong vụ án này, 4 bị cáo: Lê Đức Giang, Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp Xây dựng và Khoa học Công nghệ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa) bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Bốn bị cáo gồm Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Thiên An Phát - Công ty Thiên An Phát) và 3 thành viên góp vốn của công ty này gồm: Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Hai bị cáo: Nguyễn Công Bắc (trú tại phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Văn Linh (trú tại xã Thiệu Hòa, tỉnh Thanh Hóa) đều bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.”

Bị cáo Nguyễn Thị Tâm (Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thanh Tâm) bị xét xử về tội “Trốn thuế.”

Tại phiên tòa này, Tòa đã triệu tập khoảng 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, trong phiên khai mạc sáng 29/10, vắng mặt khoảng 30 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và vắng mặt bị cáo Trần Văn Linh.

Trước sự vắng mặt của những người trên, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho bị cáo Linh và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử xét việc vắng mặt bị cáo Trần Văn Linh và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đồng thời xét đề nghị hoãn phiên tòa của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ. Do vậy, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào ngày 12/11 tới.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, do nể nang và vụ lợi, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và đồng phạm đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Cụ thể, bị cáo Lê Đức Giang khi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, được thay mặt Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để chỉ đạo, giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt trước Chủ tịch, trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh và trước pháp luật về những quyết định của mình; được phân công nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ), nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, Lê Đức Giang đã ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái với các quy định của nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản.

Viện Kiểm sát xác định, hành vi của bị cáo Lê Đức Giang đã gây thất thoát cho Nhà nước hơn 46.000m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương hơn 51.800m3 cát ở thể nở rời, với tổng trị giá là hơn 5,1 tỷ đồng và hưởng lợi trái phép 180 triệu đồng./.

Ngày 29/10, xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa gây thất thoát lãng phí Viện Kiểm sát xác định, hành vi của bị cáo Lê Đức Giang đã gây thất thoát cho Nhà nước hơn 46.000m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương hơn 51.800m3 cát ở thể nở rời, với tổng trị giá là hơn 5,1 tỷ đồng.