Đồng Tháp tuyên phạt 53 bị cáo về tội "Gây rối trật tự công cộng"

Ngày 29/10, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 2, tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án 53 bị cáo về tội "Gây rối trật tự công cộng". Phiên xét xử được tổ chức theo hình thức lưu động tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp trong hai ngày 28 và 29/10.

Theo cáo trạng, nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Bùi Hưng Tài (33 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Quốc Đạt (29 tuổi, tỉnh Đồng Tháp). Khoảng 14 giờ ngày 19/2/2026, tại nhà của một người quen ở phường Long Thuận, Tài dùng điện thoại liên hệ với Đạt qua Facebook, hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đó, Đạt đang nhậu cùng Võ Văn Thành Trai và một số người khác. Biết nhóm của Tài đang ở nhà Thuận, Đạt rủ nhóm của mình mang hung khí đến. Từ đó, Đạt và nhiều đối tượng liên tục gọi điện thoại, nhắn tin, rủ rê bạn bè, người quen tập hợp lực lượng. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều thanh niên được huy động, chuẩn bị hung khí tham gia đánh nhau.

Bên phía còn lại, Trần Quốc Dương (24 tuổi, ngụ xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp) đang nhậu cùng Tài cũng có mâu thuẫn với một thanh thiếu niên là bạn của Đạt, rồi thách thức đánh nhau qua điện thoại và Messenger. Đối tượng này đồng ý và tiếp tục liên hệ, rủ thêm nhiều người đến tham gia.

Khoảng 19 giờ 36 phút ngày 19/2/2026, nhóm của Đạt gồm 13 người đi trên 5 xe mô tô đến nhà Thuận nhưng không gặp nên bỏ về. Đến 20 giờ 53 phút cùng ngày, Trai tiếp tục kéo người đến lần thứ hai nhưng vẫn không gặp Thuận. Tại khu vực trước nhà, nhóm đối tượng tụ tập đông người, mang theo hung khí (có súng), la hét, đạp cửa, làm náo loạn khu dân cư, gây mất trật tự công cộng.

Không dừng lại, khoảng 2 giờ sau đó, 53 bị cáo tập trung đông người, đi xe mô tô, cầm hung khí di chuyển trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Long Thuận và xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp, đoạn từ cầu Xóm Sọc đến ngã ba Vạn Thành, la hét và dùng súng bắn nhau, gây náo loạn khu dân cư.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây hoang mang trong dư luận và bức xúc trong nhân dân.

Hội đồng xét xử tuyên phạt 53 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b khoản 2 Điều 318, Bộ luật Hình sự, với mức án phạt từ 1 năm tù đến 5 năm 6 tháng tù. Trong đó, các bị cáo Lê Hòa Hiệp (31 tuổi, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp) lĩnh mức án 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Võ Văn Thành Trai (30 tuổi, khu phố 3, phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp) lĩnh mức án 5 năm 3 tháng tù; bị cáo Trần Quốc Dương (24 tuổi, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp) lĩnh mức án 5 năm tù; bị cáo Nguyễn Cao Khánh (28 tuổi, xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh ) lĩnh mức án 5 năm tù.../.

Khởi tố thêm 23 bị can trong vụ gây rối trật tự công cộng ở Hưng Yên Hành vi của các đối tượng hết sức manh động, liều lĩnh và nguy hiểm: điều khiển xe môtô với tốc độ cao mang theo hung khí đi lạng lách, đánh võng, dùng vỏ chai bằng thuỷ tinh và gạch đá ném nhau.