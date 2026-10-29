Khởi công dự án cảng Yên Bình, hoàn thiện hạ tầng logistics Thái Nguyên

Ngày 29/10, tại phường Trung Thành, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình.

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình là một trong 6 dự án, công trình được khởi công chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831-4/11/2026) và Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên năm 2026.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho biết, tỉnh xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp và hạ tầng số là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc khởi công cảng Yên Bình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới logistics, kết nối vận tải đường bộ với đường thủy, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, tỉnh đang tập trung thực hiện đồng bộ bốn nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình, tại phường Trung Thành. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định, phát triển hạ tầng vận tải, tăng cường kết nối vùng là cơ sở tạo đột phá về logistics, mở rộng không gian phát triển, hướng tới mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Ông Trịnh Xuân Trường đề nghị chủ đầu tư phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, đưa hệ thống cảng vào khai thác trong năm 2027. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp với tinh thần chính quyền kiến tạo, coi sự phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển của tỉnh.

Dự án bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình được khởi công xây dựng trên diện tích 24,92 ha, quy mô cảng loại III, gồm 7 cầu cảng, năng lực thông qua từ 3,8 - 4,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 435 tỷ đồng, với định hướng đầu tư đồng bộ, hiện đại, cảng sẽ là đầu mối trung chuyển hàng hóa từ các nhà máy, cơ sở sản xuất đến các cảng biển quốc tế khu vực phía Bắc.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng logistics, tăng cường kết nối giao thương, phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực Trung du miền núi phía Bắc./.

Thái Nguyên vượt mốc 8 tỷ USD vốn FDI, quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2026 Năm 2026, Thái Nguyên phấn đấu tổng doanh thu doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đạt hơn 35 tỷ USD, giá trị xuất khẩu hơn 32 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước từ các khu công nghiệp 10.500 tỷ đồng.