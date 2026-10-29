Đến năm 2030, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) triển khai 18 dự án khai thác than tại Quảng Ninh, đồng thời đầu tư hệ thống chế biến, cảng, kho và băng tải nhằm duy trì năng lực sản xuất, bảo đảm nguồn cung than cho nền kinh tế.

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW ngày 20/08/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) xác định nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030 là duy trì năng lực sản xuất và bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho nền kinh tế, tập trung đầu tư đồng bộ các dự án khai thác, sàng tuyển, chế biến than và hạ tầng logistics trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) Nguyễn Huy Nam chia sẻ: Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, TKV luôn kiên trì với mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng thuần túy. Mục tiêu này cũng gắn với định hướng phát triển từ nâu sang xanh của tỉnh Quảng Ninh.

Theo kế hoạch đến năm 2030, TKV triển khai tổng cộng 18 dự án khai thác than tại Quảng Ninh, bao gồm 13 dự án đang thực hiện đầu tư và 5 dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Các dự án tập trung vào khai thác hầm lò, khai thác xuống sâu và cải tạo, mở rộng mỏ lộ thiên nhằm bù đắp sản lượng, duy trì năng lực khai thác khi các khu vực mỏ hiện hữu dần bước vào giai đoạn cuối.

Nhiều dự án quy mô lớn đang được đẩy nhanh tiến độ, tiêu biểu như Dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV (công suất 3,5 triệu tấn/năm, dự kiến hoàn thành xây dựng cơ bản trong năm 2026) hay Dự án cải tạo, mở rộng mỏ than Cao Sơn (hướng tới mức 4,5 triệu tấn/năm, dự kiến hoàn thành xây dựng cơ bản vào năm 2027).

Giai đoạn 2026-2030, TKV định hướng duy trì sản lượng than sạch sản xuất trong nước đạt khoảng 40 triệu tấn/năm, kết hợp nhập khẩu từ 10-20 triệu tấn/năm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Việc bảo đảm đủ nguồn cung than cho các nhà máy nhiệt điện đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì vận hành hệ thống điện và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bên cạnh sản lượng khai thác, Tập đoàn đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực chế biến, pha trộn, điều phối và cung ứng than.

Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV Nguyễn Anh Chương cam kết: Trong những tháng cuối năm 2026, Công ty chú trọng công tác tiêu thụ than, tập trung xây dựng kế hoạch vận chuyển than khai nguyên, pha trộn than nhập khẩu, sàng tuyển, quản lý tốt hệ thống kho than. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường công tác quản trị, tiết kiệm chi phí, giữ ổn định nhịp độ sản xuất. Đảm bảo cấp đủ than cho các hộ điện.

Cùng với phát triển các mỏ, TKV đẩy mạnh đầu tư hệ thống sàng tuyển, chế biến với 4 dự án lớn dự kiến triển khai tại Quảng Ninh đến năm 2030. Nổi bật là Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai (công suất 5 triệu tấn/năm), Nhà máy sàng tuyển than Nam Mẫu và Mạo Khê (cùng đạt công suất 2,5 triệu tấn/năm), cùng hệ thống sàng tuyển mỏ Đồng Vông (1,5-2 triệu tấn/năm). Việc hoàn thiện các cơ sở này giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng hiệu quả tài nguyên và kết nối chặt chẽ giữa khâu khai thác với chế biến.

Đối với hạ tầng logistics, mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị, TKV triển khai 6 dự án cảng, kho và 6 dự án băng tải nhằm hoàn thiện mạng lưới vận chuyển. Điển hình là tuyến băng tải vận chuyển than Núi Béo-Hà Tu-Trung tâm chế biến-Làng Khánh do Công ty Tuyển than Hòn Gai thực hiện đã hoàn thành và đưa vào khai thác ngay đầu tháng 10 vừa qua, góp phần tăng tính liên hoàn, giảm áp lực vận tải đường bộ và tiết kiệm chi phí.

Giám đốc Công ty Tuyển Than Hòn Gai Phạm Hồng Thanh chia sẻ: Công trình hoàn thành đã hiện thực hóa chủ trương vận chuyển than bằng băng tải thay thế cho vận chuyển bằng ô tô đối với toàn bộ khâu vận chuyển than mỏ tại vùng Hòn Gai, giảm thiểu tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường theo đúng Chiến lược phát triển và nội dung Đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025 của TKV.

Trong lĩnh vực điện, bên cạnh các đơn vị hiện hữu, TKV dự kiến đăng ký đầu tư Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả III với công suất 660MW. Đồng thời, TKV đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và bảo đảm an toàn lao động trong điều kiện khai thác xuống sâu, địa chất phức tạp.

Việc triển khai đồng bộ chuỗi dự án mỏ, chế biến và logistics tại Quảng Ninh không chỉ tạo nền tảng vững chắc để TKV duy trì năng lực sản xuất lâu dài mà còn góp phần quan trọng vào chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong giai đoạn mới./.

TKV chi hơn 760 tỷ đồng hiện đại hóa dây chuyền vận chuyển than tại Quảng Ninh Hệ thống băng tải dài 8,853km, công suất 4,2 triệu tấn/năm, được bao che kín, điều khiển tập trung, thay thế xe ôtô vận chuyển than, góp phần giảm chi phí, giảm bụi gây tác động xấu đến môi trường