Quảng Ninh giữ nguyên quy mô với đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia

Trước những băn khoăn, kiến nghị của phụ huynh học sinh về việc áp dụng quy định mới để tăng chỉ tiêu đội tuyển của địa phương tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027, ngày 29/10, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh đã có những phản hồi chính thức nhằm làm rõ các căn cứ pháp lý và thực tiễn tổ chức.

Trước đó, phụ huynh có con nằm trong danh sách dự bị đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia (từ vị trí thứ 11 đến 15) đã gửi đơn kiến nghị đề nghị áp dụng Thông tư số 88/2026/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 16/10/2026 để mở rộng quy mô đội tuyển từ 10 lên tối đa 15 học sinh/môn.

Thành phố Quảng Ninh có quy mô học sinh khoảng 60.000 người. Do vậy, theo Khoản a, Điều 3 của Thông tư 88/2026/TT-BGDĐT, địa phương được đăng ký tối đa 15 học sinh/môn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Tuy nhiên, hiện các đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027 của Quảng Ninh có quy mô 10 học sinh/môn. Các phụ huynh cho rằng việc mở rộng quy mô đội tuyển theo Thông tư 88/2026/TT-BGDĐT giúp tạo thêm cơ hội cọ xát và ghi nhận năng lực của các học sinh xuất sắc.

Thông tin về vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng cho biết, việc giữ nguyên quy mô 10 học sinh/đội tuyển đối với kỳ thi năm nay được thực hiện đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tế triển khai.

Về mặt pháp lý, Thông tư số 88/2026/TT-BGDĐT được ban hành ngày 16/10/2026 nhưng phải đến ngày 1/12/2026 mới chính thức có hiệu lực thi hành. Tại thời điểm hiện tại, văn bản này chưa phát sinh hiệu lực pháp lý để địa phương áp dụng.

Về tiến độ chuyên môn, công tác thi tuyển chọn đội tuyển cấp tỉnh/thành phố đã được Quảng Ninh chủ động triển khai nghiêm túc từ đầu tháng 9/2026. Các học sinh trúng tuyển đã tập trung tập huấn liên tục từ ngày 15/9/2026 và đã trải qua hơn 1 tháng bồi dưỡng chuyên sâu, tham gia các đợt cọ xát, trại huấn luyện.

Trong khi đó, Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12/2026. Do đó, việc bổ sung thí sinh ở thời điểm sát kỳ thi là không đảm bảo thời gian ôn luyện và theo kịp tiến độ chương trình của đội tuyển.

Thêm vào đó, công tác đào tạo đội tuyển mũi nhọn gắn liền với kế hoạch, dự toán kinh phí và ngân sách thành phố đã được phê duyệt, cấp phát từ đầu năm cho 10 chỉ tiêu/môn theo quy chế hiện hành. Việc điều chỉnh tăng chỉ tiêu vào giai đoạn cuối sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính và các chế độ chính sách đã ban hành.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh khẳng định, công tác chọn lựa đội tuyển được hội đồng thi thực hiện khách quan, công tâm. Mục tiêu của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là tập trung nguồn lực chất lượng cao cho các nhân tố mũi nhọn. Ngành giáo dục thành phố sẽ tập trung tối đa điều kiện tốt nhất để các đội tuyển yên tâm ôn luyện, đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi quốc gia sắp tới./.

Quảng Ninh: Sắp xếp mạng lưới giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển Là địa phương đi tiên phong, thành phố Quảng Ninh đã sớm triển khai sắp xếp mạng lưới, tối ưu hóa nguồn lực và hình thành các trung tâm đào tạo đa ngành chất lượng cao.