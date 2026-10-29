Hà Nội: Điều chỉnh giao thông đường Cổ Linh kể từ ngày 30/10

Ngày 29/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết từ ngày 30/10/2026 đến hết ngày 30/1/2027 thực hiện phương án tổ chức giao thông tuyến đường Cổ Linh đến nút giao đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.

Cụ thể, theo phương án tổ chức giao thông sẽ rào chắn di động làn phương tiện sát vỉa hè bên trái và làn phương tiện sát vỉa hè đường bên phải đường Cổ Linh đến nút giao đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, để thi công hạng mục xén vỉa hè, mở rộng mặt đường Cổ Linh phục vụ thi công giai đoạn 2 dự án công trình khẩn cấp xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.

Vỉa hè sau khi xén mở rộng còn trung bình 1,5m cho người đi bộ, chiều rộng rào chắn 1m ra đường Cổ Linh hiện trạng, chiều rộng mặt đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn.

Nhà thầu thi công theo từng phân đoạn chiều dài từ 20-30m, sau khi thu hồi rào chắn mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Các phương tiện phục vụ thi công dự án chỉ được phép ra ngoài phạm vi rào chắn vào buổi tối từ 22 giờ ngày hôm trước đến trước 5 giờ sáng ngày hôm sau.

Trước 5 giờ sáng ngày hôm sau, các phương tiện phục vụ thi công của dự án phải di chuyển về nơi tập kết và không được dừng đỗ trên phạm vi thi công gây ùn tắc giao thông.

Trong các ngày lễ, Tết, các ngày diễn ra lễ hội trên địa bàn đang thi công hoặc khi có yêu cầu của đơn vị chức năng để đảm bảo an toàn giao thông, chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn máy thi công, vật liệu xây dựng, đất đá thải... tại công trường và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát công tác thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công của chủ đầu tư, đồng thời chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thực hiện công tác tuần đường, tuần kiểm để quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định.

Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội phối hợp với Ban quản lý hạ tầng phường Long Biên để thống nhất phương án di chuyển cây xanh, chiếu sáng, thảm cỏ theo phương án tổ chức giao thông điều chỉnh.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông thành phố Hà Nội phối hợp với Ban quản lý hạ tầng phường Long Biên thống nhất phương án di chuyển nhà chờ xe buýt phù hợp phương án tổ chức giao thông điều chỉnh đảm bảo không ảnh hưởng người dân tham gia sử dụng hệ thống giao thông công cộng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp Ban quản lý hạ tầng phường Long Biên, hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Ủy ban Nhân dân phường Long Biên chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân phường Long Biên tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận; tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân trong khu vực tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn của hệ thống biển báo tổ chức giao thông tại tuyến đường.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư Hạ tầng phường Long Biên, đơn vị thi công có trách nhiệm lập biện pháp thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong phạm vi thi công dự án.

Tại khu vực thi công bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, bố trí 3 lớp cảnh báo trước rào chắn chỉ dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ban Quản lý dự án Đầu tư Hạ tầng phường Long Biên, đơn vị thi công cũng phối hợp cùng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương để bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông tại các chốt trực, thực hiện tổ chức phân luồng từ xa.

Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt./.

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